N’Djamena, Lagos, Libreville – die teuersten Städte in Afrika für Expats

Dies geht aus der kürzlich veröffentlichten Studie der US-Vermögensverwaltungsfirma Mercer hervor, die die teuersten Städte der Welt zum Leben im Jahr 2021 für ausländische Arbeitskräfte ermittelt hat. Der Bericht enthält Rankings für 41 afrikanische Städte.

Um die Liste der Städte zu ermitteln, verwendete Mercer New York City als Benchmark und stützte sich auf mehr als 15 Messgrößen, darunter die vergleichbaren Kosten für Wohnen, Transport, Essen und Unterhaltung.

Lt. Mercer soll diese Studie „Arbeitgebern helfen, die Vergütung von Expatriates zu managen, indem sie Faktoren wie Währungsschwankungen, Inflation bei den Kosten für Waren und Dienstleistungen und Schwankungen bei den Unterkunftspreisen berücksichtigt, die notwendig sind, um die Kosten für die Vergütung von Mitarbeitern bei internationalen Einsätzen zu bestimmen.“

Die weltweit teuerste Stadt ist Ashgabat in Turkmenistan.

N’Djamena, die Hauptstadt des Tschad, belegte in der Umfrage 2021 Platz 13 und ist damit die teuerste afrikanische Stadt für Expatriates. Im vergangenen Jahr lag das wirtschaftliche Zentrum des zentralafrikanischen Landes auf Platz 15 der Mercer-Liste.

Die zweit- und drittteuersten afrikanischen Städte auf Mercers Liste sind Lagos (Nigeria) und Libreville (Gabun), die jeweils auf den Plätzen 19 und 20 liegen. Während Lagos, das im letzten Jahr auf Platz 18 lag, sich um eine Stelle verbesserte, verschlechterte sich Libreville um 13 Plätze im Verhältnis zu 2020.

Lusaka in Sambia wurde in der Mercer-Umfrage als die billigste afrikanische Stadt eingestuft und fiel von Platz 201 im Jahr 2020 auf Platz 208 in diesem Jahr.

Nachstehend die vollständige Liste der teuersten Städte Afrikas in absteigender Reihenfolge, laut Mercer.

N’Djamena, Tschad – 13

Lagos, Nigeria – 19

Libreville, Gabun – 20

Abidjan, Côte d’Ivoire – 24

Bangui, Zentralafrikanische Republik – 30

Brazzaville, Kongo – 38

Kinshasa, Demokratische Republik Kongo – 41

Yaoundé, Kamerun – 49

Dakar, Senegal – 56

Douala, Kamerun – 66

Dschibuti, Dschibuti – 82

Abuja, Nigeria – 85

Accra, Ghana – 87

Niamey, Niger – 99

Cotonou, Benin – 113

Casablanca, Marokko – 114

Conakry, Republik Guinea – 119

Luanda, Angola – 123

Bamako, Mali – 126

Lomé, Togo – 136

Kairo, Ägypten – 137

Harare, Simbabwe – 141

Ouagadougou, Burkina Faso – 145

Nairobi, Kenia – 145

Rabat, Marokko – 152

Dar Es Salaam, Tansania – 167

Kampala, Uganda – 171

Kigali, Ruanda – 175

Nouakchott, Mauretanien – 176

Kapstadt, Südafrika – 178

Maputo, Mosambik – 179

Port Louis, Mauritius – 182

Johannesburg, Südafrika – 184

Blantyre, Malawi – 190

Addis Abeba, Äthiopien – 194

Algier, Algerien – 198

Banjul, Gambia – 200

Gaborone, Botswana – 202

Windhoek, Namibia – 204

Tunis, Tunesien – 206

Lusaka, Sambia – 208