Bin Laden, die Hamas und der Geldgeber aus dem Sudan

Ein mit der Hamas verbundener Finanzier, der im Sudan wegen Korruption zu 10 Jahren Haft verurteilt wurde, unterhält ein Netz von Geschäftsinteressen in Europa, obwohl er unter US-Sanktionen steht, wie durchgesickerte Dokumente zeigen.

Die Geschäftsbeziehungen von Abdelbasit Hamza, der von den USA mit Osama Bin Laden in Verbindung gebracht wird, erstrecken sich über zwei Jahrzehnte und umfassen eine zyprische Firma, eine spanische Immobiliengesellschaft, ein ägyptisches Goldgeschäft und eine im Sudan ansässige Firma, die von den USA weniger als eine Woche nach den Anschlägen vom 7. Oktober sanktioniert wurde.

Er wurde 2019 im Sudan nach dem Sturz des Diktators Omar Al-Bashir verhaftet und unter anderem wegen des Umgangs mit Hamas-Geldern inhaftiert. Er wurde jedoch erst nach dem Angriff der militanten Gruppe auf Israel am 7. Oktober von den USA sanktioniert.

CNN hat in Zusammenarbeit mit der israelischen Enthüllungsplattform Shomrim und dem International Consortium for Investigative Journalism (ICIJ) Einzelheiten über Hamzas Geschäftsportfolio in Europa aufgedeckt, das Teil eines Netzwerks von globalen Vermögenswerten ist, die zuvor von sudanesischen Antikorruptionsbeamten auf über 2 Milliarden Dollar geschätzt wurden.

Die neuen Enthüllungen erfolgen vor dem Hintergrund von Vorwürfen von Kritikern, dass Israel und die USA die von der Hamas ausgehende Bedrohung unterschätzt und nicht genug getan hätten, um ihr illegales globales Netzwerk von Geschäftsinteressen zu unterbinden.

Hamza, der 2021 aus dem Gefängnis entlassen wurde, nachdem ein Militärputsch die Nach-Bashir-Regierung im Sudan gestürzt hatte, streitet jede Beteiligung an der Finanzierung der Hamas ab. In einer schriftlichen Antwort an CNN leugnete er auch jede Beziehung zu Osama Bin Laden. Hamza sagte, er sei ein „politischer Gefangener“ gewesen und wurde von den sudanesischen Behörden im Juni 2021 freigelassen, weil er „völlig unschuldig“ sei.

Udi Levy, der 30 Jahre lang als Geheimdienstoffizier in den Israelischen Verteidigungsstreitkräften (IDF) diente, sagt, er habe Premierminister Benjamin Netanjahu im Jahr 2015 über die Bedrohung durch die Finanzierungsnetzwerke der Hamas informiert, sei aber ignoriert worden. Die Tatsache, dass Israel und die Vereinigten Staaten nicht früher gegen Hamza vorgegangen sind, sei „ein großes Versäumnis“, sagte Levy in einem Interview mit Shomrim, der investigativen Plattform.

Die israelische Regierung bestreitet, dass ihr Handeln in den letzten Jahren die Hamas gestärkt habe. Auf die Frage, ob die Finanzierung durch Hamza für den Anschlag vom 7. Oktober ausschlaggebend war, sagte Ophir Falk, außenpolitischer Berater Netanjahus, gegenüber CNN: „Diese Frage und viele andere werden nach dem Krieg untersucht, wie wir immer wieder betont haben. Das Kriegskabinett des Premierministers hat die IDF angewiesen, die Hamas zu vernichten und die Geiseln zu befreien. Israel konzentriert sich voll und ganz darauf, diese Aufgaben zu erfüllen. Alle Fragen werden nach dem totalen Sieg in vollem Umfang behandelt werden.“

Das US-Außenministerium hat bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels nicht auf eine CNN-Anfrage nach einem Kommentar geantwortet.

Wie Hamza sein Geld verdiente

Aus den Dokumenten, die CNN vom ICIJ aus dem Leak „Cyprus Confidential“ zur Verfügung gestellt wurden – einem Fundus von mehr als 3,6 Millionen Dokumenten, die vom ICIJ und 68 Medienpartnern, darunter Shomrim, analysiert wurden – geht hervor, dass Hamza eine Beteiligung an Matz Holdings besitzt, einer im Februar 2005 gegründeten zypriotischen Firma. Seit ihrer Gründung ist Matz Holdings im Besitz einer lukrativen Konzession für die Ausbeutung zweier Goldminen in Ägypten.

Hamza verkaufte einen Tag vor dem Sturz seines Verbündeten, des ehemaligen sudanesischen Diktators Omar Al-Bashir, im Jahr 2019 einen großen Teil seiner Anteile an Matz Holdings, besitzt aber immer noch 10 % der Aktien des Unternehmens. Hamza besitzt auch eine spanische Immobiliengesellschaft, die von US-Sanktionen betroffen ist, die auf „Vermögenswerte im Investitionsportfolio der Hamas“ abzielen, etwa eine Woche nachdem Sanktionen gegen Hamza selbst verhängt wurden.

Hamza besitzt seinen Anteil an Matz Holdings über die Zawaya Group for Development and Investment, ein im Sudan ansässiges Unternehmen, das ebenfalls erst im Oktober vom US-Finanzministerium wegen seiner Verbindung zum Investitionsportfolio der Hamas sanktioniert wurde.

Das Finanzministerium warf ihm „langjährige Verbindungen zur Terrorismusfinanzierung“ vor und sagte, er habe historische Verbindungen zu Unternehmen im Sudan, die mit Bin Laden in Verbindung gebracht wurden, der in den 1990er Jahren im Sudan lebte.

Jakob Bliggenstorfer, Hamzas Geschäftspartner bei Matz Holdings, wurde vom Schweizer Medienunternehmen Tamedia, das zum ICIJ-Konsortium „Cyprus Confidential“ gehört, um eine Stellungnahme zu den US-Sanktionen gebeten. Bliggenstorfer bestritt gegenüber Tamadia, dass Hamza Verbindungen zur Hamas habe, und bezeichnete die gegen ihn verhängten Sanktionen als „Fall einer Verwechslung“.

Im November verhängte das Vereinigte Königreich ebenfalls Sanktionen gegen Hamza, aber die Europäische Union hat noch keine Sanktionen gegen ihn verhängt.

Schattenmänner

Nach dem tödlichen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, bei dem Militante 1.200 Menschen töteten und mehr als 240 Geiseln nahmen, werden in Israel und international Fragen über das Versagen bei der Eindämmung der Bedrohung durch die vom Iran unterstützte Gruppe gestellt.

Netanjahu sieht sich mit dem Vorwurf konfrontiert, er habe die Hamas unterschätzt – mit tödlichen Folgen. CNN und Shomrim haben zuvor berichtet, wie Netanjahu der Hamas erlaubte, Millionen von Dollar in bar gefüllten Koffern zu erhalten. Das von Katar aus humanitären Gründen zur Verfügung gestellte Geld löste aufgrund der Schwierigkeit, solch große Summen zu kontrollieren, unter anderem in Netanjahus eigenem Kabinett Bedenken aus.

Die Finanznetzwerke der Gruppe sind für Israel offensichtlich nach wie vor ein besonders heikles Thema. Die IDF erklärten am Dienstag, sie hätten einen Palästinenser getötet, der beschuldigt wird, ein prominenter Finanzier der Hamas zu sein, und zwar im Rahmen einer Operation, die darauf abzielt, „die finanzielle Lebensader der Hamas zu zerschlagen“.

Levy, der ehemalige IDF-Geheimdienstler, der bis 2016 die Wirtschaftseinheit „Zalzal“ des Mossad leitete, bezeichnete Hamza als einen von mehreren „Schattenmännern“, die diese Geldnetzwerke im Auftrag der Hamas verwalten.

„In den letzten Jahren ist er [Hamza] zu einer zentralen Figur im Investitionsportfolio der Hamas geworden“, die für Dutzende von scheinbar legitimen Unternehmen“ verantwortlich ist, deren Einnahmen dazu dienen, die Operationen der Bewegung zu finanzieren, einschließlich ihrer militärischen Aktivitäten“, sagte Levy in einem Interview mit Shomrim.

Zu spät

Die sudanesischen Behörden verhafteten Hamza im April 2019, unmittelbar nach dem Sturz von Bashir. Hamzas Vermögen wurde von den zivilen Machthabern des Sudan beschlagnahmt. Die neue Anti-Korruptions-Task-Force des Landes erhob im Februar 2021 Anklage gegen Hamza, unter anderem wegen illegaler und verdächtiger Vermögenswerte, Geldwäsche, Korruption und Terrorismusfinanzierung. Hamza wurde später zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt.

Nach einem Militärputsch im Sudan im Oktober 2021 wurde Hamza als einer von mehreren Verbündeten Bashirs aus dem Gefängnis entlassen, und die Beschlagnahme seines Vermögens wurde rückgängig gemacht. Ehemalige sudanesische Beamte sagen, dass dadurch eine weitere Gelegenheit, Hamza – und der Hamas – Einhalt zu gebieten, verpasst wurde.

„Wir haben schnell erkannt, dass Abdelbasits Finanznetzwerk groß und komplex war“, sagte Mohamed Al-Faki Suleiman, der ehemalige amtierende Leiter des zivilen sudanesischen Antikorruptionsausschusses, gegenüber CNN. „Er investierte in Öl, Hotels, Marketing, Vertragsdienstleistungen“ und erwarb illegal „Millionen von Hektar Land“.

Al-Faki sagte, dass Hunderte von Millionen Dollar von Hamzas Vermögen immer noch außerhalb des Sudans gehalten werden, obwohl die sudanesische Task Force die Behörden in den USA und Europa 2019 auf die Gelder aufmerksam gemacht hat.

Al-Faki bedauert, dass die USA und andere Länder nicht auf die sudanesischen Erkenntnisse reagiert haben. „Alles, was wir aufgedeckt haben, hat sich als 100-prozentige Wahrheit herausgestellt“, sagte Al-Faki. „Die US-Sanktionen kamen zu spät.“ (Quelle: cnn)