Buchtipp: Gegen jedes Klischee – Schwarze Deutsche und ihre Lebensreisen

Dayan Kodua portraitiert in ihrem neuen Bild- und Textband My Black Skin: Lebensreisen. Schwarze Deutsche. Jede der 22 Persönlichkeiten ist ganz unterschiedlich, doch alle beeindrucken als positive Identifikationsfiguren und starke Vorbilder, die mit ihrer persönlichen Erfolgsgeschichte nachhaltigen Eindruck erzeugen. Die eindringlichen Fotografien von Thomas Leidig ergänzen die individuellen Lebensreisen um reduzierte, ganz auf den Mensch fokussierte Portraits. Die Interviews wurden von den Autorinnen Susanne Dorn, Britta Schmeis und Michaela Ludwig geführt.

Wie ein deutscher Bankdirektor aussieht? Mit einem Schmunzeln zeigt Dayan Kodua auf das Portrait von Paguiel Mlapa. Ein selbstbewusster schwarzer Mann mit teurer Uhr am verschränkten Arm, in Karohemd, Trachtenjacke und Lederhose blickt dem Betrachter fokussiert entgegen. Es ist eine von vielen Überraschungen und Entdeckungen, die Dayan Kodua in My Black Skin: Lebensreisen. vorstellt.

Nach der erfolgreichen Premiere ihres Buch- und Bildprojektes My Black Skin. Schwarz. Erfolgreich. Deutsch. im Jahr 2014 gibt Dayan Kodua erneut Schwarzen Deutschen eine Bühne und rückt ihre ganz unterschiedlichen, aber immer beeindruckenden Lebensreisen ins Scheinwerferlicht. Es habe sich viel bewegt in den letzten Jahren, findet Dayan Kodua. Die deutsche Gesellschaft sei bunter und diverser geworden, aber nach wie vor müssen Schwarze Deutsche darum kämpfen, überhaupt gesehen zu werden, immer noch haben sie mit Klischees und negativen Vorurteilen zu kämpfen.

Mit ihrem Elan hat Dayan Kodua den Hamburger Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher für das Vorwort gewonnen. Was ihn an dem Projekt beeindruckt? „My Black Skin stellt Persönlichkeiten vor, die es in ihrem Leben weit gebracht haben. Sie entwickeln neue medizinische Therapien, führen erfolgreich Unternehmen, betreiben Spitzenforschung, unterrichten an Schulen und Universitäten, schaffen Kultur oder erzielen sportliche Höchstleistungen. Diese Menschen machen Mut und motivieren.“

My Black Skin: Lebensreisen. Ein Projekt von Dayan Kodua mit Fotos von Thomas Leidig. Erschienen im Gratitude Verlag.

35,00 Euro UVP