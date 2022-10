Buchtipp: Jenseits von Europa – Was afrikanische Unternehmerinnen und Unternehmer besser machen

Business-Porträts aus Afrika: Das ist kein Buch über Afrika. Sondern ein Buch über Menschen von dort. Über die, die es besser machen, innovativer – erfolgreicher. Dafür haben Sophia Bogner und Paul Hertzberg in Goldminen und Co-Working-Spaces recherchiert, in Fabrikhallen und Fashion-Ateliers, an Bord von Tanklastern und im Busch.

Nahbar und persönlich porträtieren sie außergewöhnliche Unternehmerinnen und Unternehmer. Es geht um junge Gründer und altes Öl, um Innovation und Korruption, darum, wie man im Krisengebiet Geld verdient, mit Tourismus die Natur rettet und mit Hautcremes gegen Rassismus kämpft.

Gleichzeitig stellt das Autorenpaar die ganz großen Fragen: Was geschieht mit dem letzten noch fast unberührten Markt der Welt? Was hat mehr Einfluss, chinesisches Investment oder westliche Entwicklungshilfe? Verpasst Europa Afrikas Boom? Und: Was machen afrikanische Unternehmer besser? (Ullstein)

Sophia Bogner, Paul Hertzberg

Jenseits von Europa

Ullstein eBooks

240 Seiten

Gebundenes Buch 24,99 € , eBook 20,99 €

ISBN: 9783843728515