Burkina Faso: amerikanische Nonne (83) von bewaffneten Männern entführt

Eine 83-jährige Nonne amerikanischer Nationalität wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag von nicht identifizierten bewaffneten Personen in der Pfarrei Yalgo der Diözese Kaya in der Provinz Sanmatenga im nördlichen Zentralburkina Faso entführt.

Laut einer Pressemitteilung der Diözese Kaya, einer Stadt etwa 100 km nördlich der Hauptstadt Ouagadougou, haben nicht identifizierte bewaffnete Männer „Schwester Suellen Tennyson von der Kongregation der Marianistenschwestern vom Heiligen Kreuz entführt“.

Die 83-jährige amerikanische Staatsbürgerin war seit Oktober 2014 in Yalgo tätig, so die Pressemitteilung, in der es heißt, dass Schwester Suellen Tennyson von ihren Entführern an einen unbekannten Ort gebracht wurde.

Vor ihrem Rückzug, so heißt es in der Erklärung weiter, hätten die Entführer Räume verwüstet und das Fahrzeug der Gemeinschaft sabotiert, das sie hatten mitnehmen wollen.