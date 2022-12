Burkina Faso: Behörden dementieren Goldminen-Konzession an Wagner-Gruppe

Der ghanaische Präsident hatte sich am vergangenen Dienstag auf dem US-Afrika-Gipfel in Washington darüber besorgt gezeigt. Er behauptete, Burkina Faso habe eine Mine im Süden des Landes als Bezahlung für die Dienste der russischen Paramilitärs vergeben. Die Behörden in Ouagadougou dementierten daraufhin die Vergabe einer Goldmine an die russische Paramilitärfirma Wagner, wie der für den Sektor zuständige Minister bei einem offiziellen Treffen erklärte, berichtet der französische Sender RFI.

Während eines Treffens mit der Initiative für Transparenz in der Rohstoffindustrie (EITI) am Dienstag klärte der burkinische Bergbauminister Simon-Pierre Boussim die Situation auf: Zwar wurde kürzlich ein Titel an ein russisches Bergbauunternehmen vergeben, doch handelt es sich dabei um Nordgold, ein Unternehmen, das seit mehreren Jahren im Land ansässig ist und dort bereits über drei weitere Abbaulizenzen im Goldsektor verfügt, und nicht um ein Unternehmen, das mit der Wagner-Gruppe in Verbindung steht.