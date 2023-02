Burkina Faso: Die sterblichen Überreste von Thomas Sankara werden im Laufe des Februars 2023 in seiner Gedenkstätte beigesetzt

In einer Pressemitteilung erklärt die Regierung, dass die Wiederbeisetzung der sterblichen Überreste von Thomas Sankara und seinen zwölf Gefährten im Laufe des Februars in der Gedenkstätte Thomas Sankara stattfinden wird. Diese Entscheidung erfolgte nach Beratungen zwischen den verschiedenen Akteuren, insbesondere den Familien, den religiösen Führern und den nationalen Streitkräften, der Stadtverwaltung von Ouagadougou und dem internationalen Komitee Gedenkstätte Thomas Sankara. Am 15. Oktober 2023 wird eine nationale und internationale Zeremonie zu ihren Ehren abgehalten.

Auf Anordnung des Untersuchungsrichters waren die Leichen von Ex-Präsident Thomas Sankara und seiner zwölf Mitstreiter der Demokratischen Volksrevolution (RDP) am 25. Mai 2015 für Zwecke des Gerichtsverfahrens exhumiert worden.

Nachdem das Verfahren zu einem Abschluss gekommen ist, besteht der nächste Schritt darin, die sterblichen Überreste der Märtyrer der Augustrevolution auf ehrenhafte Weise wieder zu beerdigen. Um dies zu erreichen, hat die Regierung, nachdem sie die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen und die erforderlichen Garantien für die Durchführbarkeit eingeholt hatte, den Prozess der Organisation der Bestattung eingeleitet, der im Laufe des Februars 2023 zur Wiederbestattung führen wird.

Die Regierung ruft die Familien der Märtyrer, die in Burkina Faso lebende Bevölkerung, die Burkinabè in der Diaspora und die Freunde des „Landes der aufrechten Menschen“ dazu auf, an den verschiedenen geplanten Zeremonien teilzunehmen.