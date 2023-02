DAS-Afrika-Pressespiegel KW 5/2023: Ankündigungen

Entwicklungspartner wollen 30 Milliarden Dollar zur Steigerung der Nahrungsmittelproduktion in Afrika bereitstellen: Am vorletzten Freitag haben die Entwicklungspartner auf dem Dakar-2-Gipfel im Senegal Investitionen in Höhe von 30 Mrd. USD zugesagt, um die Nahrungsmittelproduktion in Afrika zu steigern und den Wandel des Kontinents zur Kornkammer der Welt zu unterstützen. Das Gipfeltreffen, das vom 25. bis 27. Januar unter dem Motto „Feed Africa: food sovereignty and resilience“ (Afrika ernähren: Ernährungssouveränität und Widerstandsfähigkeit) stattfand, wurde von der senegalesischen Regierung und der Afrikanischen Entwicklungsbank organisiert und von zahlreichen Persönlichkeiten besucht, darunter 34 Staats- und Regierungschefs, 70 Ministerinnen und Minister und Entwicklungspartner, die sich für die Verbesserung und Umgestaltung der Landwirtschaft in Afrika einsetzen.

Der Kontinent befindet sich derzeit in der schlimmsten Ernährungskrise, die er je erlebt hat. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen leiden derzeit 278 Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner Hunger, also mehr als jeder Fünfte.

In der Dakar Declaration, die der Afrikanischen Union vorgelegt wird, haben sich die Staats- und Regierungschefs darauf geeinigt, mindestens 10% ihrer öffentlichen Ausgaben für die Landwirtschaft bereitzustellen und effiziente Produktionsstrategien einzuführen, die die Produktivität und Widerstandsfähigkeit erhöhen, um Selbstversorgung und Ernährungssicherheit zu erreichen. Das Ziel, die Nahrungsmittelproduktion in Afrika durch den Kontinent und seine Verbündeten zu steigern, wurde auch vom Präsidenten der Afrikanischen Entwicklungsbank Dr. Akinwumi Adesina unterstrichen. Die Bank will über einen Zeitraum von fünf Jahren 10 Milliarden Dollar bereitstellen.

Auch der senegalesische Premierminister Amadou Ba rief Afrikanerinnen und Afrikaner auf, sich für ein gemeinsames Ziel zusammenzuschließen, das von Afrikanerinnen und Afrikanern für Afrikanerinnen und Afrikaner in der Überzeugung verfolgt wird, dass die Landwirtschaft Arbeitsplätze schafft, den Wohlstand fördert und die Gesundheit verbessert. Der irische Präsident Michael Higgins bat um internationale Unterstützung und betonte, wie wichtig es sei, den Hunger in Afrika auszurotten. Kitty Van Den Heijden, Generaldirektorin für Internationale Zusammenarbeit im niederländischen Außenministerium, bekräftigte die Zusage ihres Landes, in den kommenden fünf Jahren weitere 450 Millionen Euro zu investieren, um die Ernährungssicherheit zu erhöhen und widerstandsfähigere Nahrungsmittelsysteme in Subsahara-Afrika aufzubauen. Außerdem werde ihr Land 30 Millionen Dollar für die Emergency Food Production Facility der Afrikanischen Entwicklungsbank bereitstellen.

Darüber hinaus bekräftigen Länder wie Deutschland und Kanada sowie auch Dr. Muhammed Al Jasser, Präsident der Islamischen Entwicklungsbank, ihre Zusage, die Feed Africa Agenda zu unterstützen.

Liberias Präsident strebt zweite Amtszeit an …

Liberias Präsident George Weah erklärte am Montag in einer Rede vor dem Parlament, dass er sich am 10.Oktober zur Wiederwahl stellen werde …

Und sonst?

Am vergangenen Freitag hat Angola sein erstes Satellitenkontrollzentrum (MCC) in Betrieb genommen ….

HIER geht es direkt zum detaillierten wöchentlichen Pressespiegel, in dem Sie eine umfangreiche Linksammlung zu weiteren afrikapolitisch relevanten Nachrichtenbeiträgen finden. (Deutsche Afrika Stiftung)