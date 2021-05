Burkina Faso: Ein Konsortium von NGOs und Verbänden startet ein neues Projekt „Frauen! Steht auf!“

Das Konsortium, die NGO Progettomondo, das Jugendnetz Réseau Afrique Jeunesse (RAJ), die Vereinigung der Juristinnen von Burkina Faso (AFJ/BF) und die Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo (AIDOS), haben am Dienstag, den 18. Mai 2021 in Ouagadougou ein Projekt mit dem Titel „Frauen! Steht auf!“. Das Projekt zielt darauf ab, die Führung und Beteiligung von Frauen am politischen Leben in Burkina zu fördern. Es wird in den Gemeinden der Provinzen Ioba, Bougouriba, Poni, Noumbiel und in der Stadt Ouagadougou umgesetzt.

Profitieren von dem Projekt werden 30 Leiterinnen von 30 Frauenverbänden auf nationaler Ebene, 100 Leiterinnen von 50 Frauenverbänden, 50 Mitglieder politischer Parteien sowie 600 Frauen und 600 Jugendliche, darunter 300 junge Mädchen. Für die Vertreterin der NRO Progettomondo in Burkina, Marianna Mormile, ist das Ziel der Umsetzung des Projekts, einen Beitrag zur Förderung des bürgerlichen und politischen Engagements von Frauen in der demokratischen Regierungsführung von Burkina zu leisten, aber auch die Kapazitäten von Frauen zu stärken, damit sie an Entscheidungsprozessen teilnehmen und Verantwortung übernehmen können.

Ihr zufolge wird das Projekt die Fähigkeit von Frauen-CSOs verbessern, die politischen Programme von Kandidaten zu beeinflussen. Es wird auch zur Entwicklung und Verbreitung von guten Praktiken für die Einbeziehung von Jugendlichen und Frauen in die Überwachung von Maßnahmen auf lokaler und nationaler Ebene beitragen. Die Generaldirektorin für die Förderung der Geschlechter, Marie Madelaine Ouédraogo, führte im Namen des Ministers für Frauenförderung den Vorsitz bei der Eröffnungsfeier.

Sie erinnerte daran, dass Frauen 51% der burkinischen Bevölkerung ausmachen. Sie tragen jedoch nur wenig zum politischen Leben bei, während sie paradoxerweise ein wichtiges Wählerpotential darstellen. Deshalb sei es notwendig, Frauen in die Politik einzubeziehen. Sie ist weiterhin davon überzeugt, dass das Projekt zu zufriedenstellenden Ergebnissen führen und dazu beitragen wird, das enorme Potenzial von Frauen in Entscheidungsgremien zu fördern.

Die Durchführung des Projekts wird durch die Unterstützung der Europäischen Union ermöglicht. Auswirkungen erwartet sich diese erstens auf technischer Ebene, das heißt, die technischen Kapazitäten von Frauen und Frauenverbänden zu stärken. Auf der gesellschaftlichen Ebene wird dann eine Verbesserung der Stellung von Frauen und Frauenverbänden im kommunalen und politischen Leben erwartet. Und schließlich auf der politischen Ebene, durch das Eintreten für die Umsetzung des Gesetzes zur Geschlechterquote. Das Projekt hat eine Laufzeit von 24 Monaten. (Quelle: lefaso.net)