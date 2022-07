Burkina Faso: Ex-Präsident Kaboré erhält „vollständige Freiheit“

Die Übergangsregierung in Burkina Faso bekräftigt die „vollständige Freiheit“ des ehemaligen burkinischen Präsidenten Roch Marc Christian Kaboré, heißt es in einer Erklärung, die am 3. Juli 2022 vom Informationsdienst der Regierung veröffentlicht wurde.

Die burkinischen Behörden betonten, dass diese Maßnahme „Teil der Dynamik zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts und der nationalen Versöhnung“ sei.

Am 6. April 2022 hatte die burkinische Regierung in einer Erklärung die Freilassung des ehemaligen Präsidenten Roch Marc Christian Kaboré angekündigt, der am 25. Januar 2022 durch einen Staatsstreich gestürzt worden war. (Quelle: Ouestafnews)