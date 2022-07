Sechzig Jahre nach der Unabhängigkeit, nach dem Ende des Algerienkriegs, sind die Wunden noch immer nicht verheilt. Warum ist immer noch keine Versöhnung in Sicht? Diese Frage hat die arte-Redaktion Historiker:innen, Journalist:innen und Schriftsteller:innen in Frankreich wie in Algerien gestellt.

HIER die arte-Doku (online vom 04/07/2022 bis 06/07/2023)