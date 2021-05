Burkina Faso registriert nach den jüngsten Terroranschlägen etwa 18.000 neue Binnenflüchtlinge

Am Mittwoch, den 5. Mai 2021, fand die wöchentliche Ministerratssitzung unter der Leitung von Präsident Roch Kaboré statt. Auf der Tagesordnung dieser Sitzung wurden mehrere Berichte und Dekrete verabschiedet. Hierbei stellte sich heraus, dass die Zahl der Binnenflüchtlinge in den letzten Tagen gestiegen ist.

Der Minister für humanitäre Maßnahmen, Laurence Ilboudo, gab einen aktuellen Überblick über die Zahl der Binnenflüchtlinge. Die jüngsten Terroranschläge haben für Bewegung gesorgt. Im Norden sind 10.225 Menschen aus ihren Ortschaften geflohen, in der Sahelzone 3.252 und im Osten 4.447 Menschen. „Die Regierung hat mit Genugtuung die von dieser Abteilung ergriffenen Notfallmaßnahmen zur Kenntnis genommen, die darin bestanden, diese Menschen aufzunehmen und unterzubringen“, sagte der Minister für Kommunikation, Ousseni Tamboura.

In der Berichterstattung über das Regierungstreffen erinnerte der Regierungssprecher an den Konvoi mit Nahrungsmittelhilfe für Binnenvertriebene. „Einige Ortschaften konnten aus Sicherheitsgründen nicht mit Lebensmitteln versorgt werden. Es ist daher vorgesehen, dass die Lebensmittel per Flugzeug geliefert werden“, versicherte er. (Quelle: lefasonet)