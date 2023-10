Burkina Faso: Thomas Sankara statt Charles de Gaulle

Der Ministerrat Burkina Fasos beschloss am gestrigen Mittwoch, dass ab dem 15. Oktober 2023, dem Jahrestag der Ermordung von Kapitän Thomas SANKARA, der Boulevard Charles de Gaulle in der Hauptstadt Ouagadougou in „Boulevard Thomas SANKARA“ umbenannt wird.

An diesem 36. Jahrestag wird auch eine Gedenkfeier stattfinden. Neben der Niederlegung von Blumenkränzen wird es eine Zeremonie zur offiziellen Erhebung von Präsident Thomas SANKARA in den Rang eines Helden der Nation geben. Außerdem wird ein Grundstein zum Beginn der Arbeiten am Thomas-SANKARA-Mausoleum gelegt werden. (Quelle: lefaso.net)