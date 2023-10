Wie reagierten die afrikanischen Länder auf den Angriff der Hamas auf Israel?

Eine Zusammenstellung der BBC: und cnews: In einer Erklärung, die bereits am Abend des 7. Oktober, wenige Stunden nach Beginn der Hamas-Offensive gegen Israel, veröffentlicht wurde, forderte der Vorsitzende der AU-Kommission, Moussa Faki Mahamat, beide Seiten auf, „ohne Vorbedingungen an den Verhandlungstisch zurückzukehren, um das Prinzip zweier Seite an Seite lebender Staaten zu verwirklichen“.

Er erinnerte daran, dass die Verweigerung der Grundrechte des palästinensischen Volkes, insbesondere des Rechts auf einen unabhängigen und souveränen Staat, die Hauptursache für die anhaltenden israelisch-palästinensischen Spannungen ist und dass es an der internationalen Gemeinschaft und insbesondere an den großen Weltmächten liege, „ihre Verantwortung zu übernehmen, um den Frieden zu erzwingen und die Rechte beider Völker zu garantieren“.

Senegal äußerte sich über sein Außenministerium „ernsthaft besorgt über das Wiederaufflammen der Feindseligkeiten im israelisch-palästinensischen Konflikt“. Das Land, das den Vorsitz des UN-Ausschusses für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes innehat, „verurteilt die Angriffe, die zu dieser neuen Spirale geführt haben“, und erinnert an die „Notwendigkeit, so schnell wie möglich die Verhandlungen zwischen den Parteien wieder aufzunehmen“.

Zu Südafrika siehe HIER.

Die Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) zeigte sich besorgt über ihre in Israel lebenden Bürger. In einer Erklärung wandte sich die Regierung der Elfenbeinküste an ihre Bürger und forderte sie auf, „sich nicht von den Schutzräumen zu entfernen“.

Togo verurteilte über seinen Außenminister Robert Dussey „den terroristischen Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten aufs Schärfste“. „Wir ermutigen Israel und die Hamas, den Dialog fortzusetzen, um die Differenzen beizulegen“, fügte er in einer auf seinem X-Account veröffentlichten Erklärung hinzu.

Der kongolesische Präsident Félix Tshisekedi verurteilte seinerseits „die Terroranschläge aufs Schärfste“ und drückte „seine Solidarität mit dem israelischen Volk“ aus.

Auch Kenia „hält fest, dass Terrorismus durch nichts zu rechtfertigen ist und eine ernste Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit darstellt“, schrieb Präsident William Ruto im sozialen Netzwerk X. „Angesichts der komplexen und heiklen Sicherheitslage in Israel-Palästina ruft Kenia außerdem zu einer Deeskalation der Gewalt auf und fordert alle Parteien nachdrücklich auf, von weiteren militärischen Aktionen abzusehen“, fügte er hinzu.

Die nigerianische Regierung forderte eine „Deeskalation der Feindseligkeiten und einen Waffenstillstand“ zwischen Israel und den Hamas-Kämpfern und sprach sich gleichzeitig für eine friedliche Lösung des Konflikts durch Dialog aus.

Darüber hinaus kündigte die Christliche Pilgerkommission Nigerias an, dass sie nach den Feindseligkeiten zwischen Israel und der Hamas, die am vergangenen Wochenende ausgebrochen waren, mit sofortiger Wirkung alle Pilgeraktivitäten in Israel und Jordanien aussetzen werde. Die Kommission erklärte, dass sie den für Dienstag, den 10. Oktober, geplanten Lufttransport der letzten Gruppe von Osterpilgern nach Israel und Jordanien bis auf weiteres ausgesetzt habe. „Der Krieg hat zu Unsicherheiten in unserer Planung der Hauptpilgerreise im Dezember geführt, … Wir hoffen, dass die Feindseligkeiten bis Ende des Jahres beendet werden“. Sunny Udeh, Direktor für Mobilisierung und Bewusstseinsbildung der Kommission, erklärte gegenüber der BBC. Im Durchschnitt werden jedes Jahr etwa 18.000 christliche Pilger, die mehrere religiöse Stätten besuchen möchten, von Nigeria nach Israel und Jordanien geflogen.

In Nordafrika ergibt sich folgendes Bild:

In Algerien erschienen Parlamentspräsident Ibrahim Boughali und einige Abgeordnete mit Schals mit der Aufschrift „Jerusalem gehört uns“ zur Unterstützung Palästinas. „Algerien verfolgt mit großer Sorge die Eskalation der barbarischen zionistischen Angriffe auf den Gazastreifen, die Dutzenden unschuldiger Kinder des palästinensischen Volkes das Leben gekostet haben, die angesichts der Sturheit der zionistischen Besatzung in ihrer Politik der Unterdrückung und Verfolgung, die dem tapferen palästinensischen Volk auferlegt wurde, als Märtyrer gefallen sind“, erklärte das Außenministerium in einer Pressemitteilung. Algier forderte die internationalen Instanzen auf, einzugreifen, „um das palästinensische Volk vor der Brutalität und Kriminalität zu schützen, die zum Markenzeichen der zionistischen Besatzung der palästinensischen Gebiete geworden sind“, und vertrat die Ansicht, dass „die Beendigung der Schrecken und Tragödien, die sich aus diesem Konflikt ergeben, zweifellos durch die Achtung der legitimen nationalen Rechte des palästinensischen Volkes und die Errichtung seines unabhängigen Staates in den Grenzen von 1967 mit Jerusalem als Hauptstadt erreicht werden muss“.

Das Königreich Marokko „äußert seine tiefe Besorgnis über die Verschlechterung der Lage und den Beginn der Militäraktionen im Gazastreifen und verurteilt die Angriffe auf Zivilisten jeglicher Art“, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums. Marokko ist das Land im Maghreb, das die engsten Beziehungen zu Tel Aviv unterhält. Das Land normalisierte seine diplomatischen Beziehungen zum jüdischen Staat im Jahr 2020 im Rahmen der Abraham-Abkommen.

Auch Ägypten, das 1979 als erstes arabisches Land seine Beziehungen zu Israel normalisiert hatte, äußerte sich in diesem Sinne. Kairo warnte vor den „ernsten Konsequenzen“ einer Eskalation der Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern in einer Erklärung des Außenministeriums, die am Samstag von der amtlichen Nachrichtenagentur veröffentlicht wurde. Es rief dazu auf, „ein Höchstmaß an Zurückhaltung zu üben und zu vermeiden, Zivilisten einer zusätzlichen Gefahr auszusetzen“.

Tunesien drückte seine „volle und bedingungslose Unterstützung für das palästinensische Volk“ aus und sein Präsident Kaïs Saïed, der regelmäßig wegen antisemitischer Entgleisungen am Pranger steht, erinnerte daran, dass der Gazastreifen „ein palästinensisches Land ist, das seit Jahrzehnten unter zionistischer Besatzung steht, und dass das palästinensische Volk das Recht hat, das gesamte Land Palästina zurückzuerhalten“. Das Bildungsministerium wies sogar alle Schulen an, die palästinensische Flagge neben der Nationalflagge zu hissen und die Schüler sowie ihre Lehrer jeden Morgen als Zeichen der Unterstützung die Palästinenserhymne singen zu lassen. Auch in Tunis fanden am Samstag und Sonntag mehrere Demonstrationen zur Unterstützung der Palästinenser statt.

(Quellen: BBC und cnews)