Burundi: Kirundi wird anstelle von Französisch zur Arbeitssprache des Landes

Der burundische Präsident Evariste Ndayishimiye ordnete an, dass bei allen offiziellen Sitzungen der Exekutive ausschließlich die Landessprache Kirundi verwendet wird. „Um die Verwendung der Landessprache zu fördern, werden von nun an alle öffentlichen Sitzungen und Konferenzen in Kirundi abgehalten“, kündigte das burundische Staatsoberhaupt Evariste Ndayishimiye am Sonntagabend an. Die Protokolle der Sitzungen würden ebenfalls in Kirundi verfasst, fügte er hinzu.

Kirundi ist die einzige Sprache, die von jedem Burundier im ganzen Land gesprochen und verstanden wird. Bis heute ist Französisch, die Sprache der Elite und Erbe des belgischen Kolonialwirkens, die einzige offizielle Sprache, die in der Verwaltung, im Bildungswesen und in der Gesetzgebung verwendet wird.

Seit dem Beitritt Burundis zur Ostafrikanischen Gemeinschaft, EAC, sind Englisch und Kisuaheli, die beiden wichtigsten Sprachen in der Region, ab der ersten Klasse der Grundschule Pflichtfach. Swahili, eine in Ostafrika (Tansania, Kenia, Uganda und der Demokratischen Republik Kongo) weit verbreitete Bantusprache, wird in Burundi vor allem von Händlern gesprochen und ist hauptsächlich auf die städtischen Gebiete beschränkt.

(Quelle: info241)