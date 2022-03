CD-Tipp : Lúcia de Carvalho (Angola) „Pwanga“

Lúcia de Carvalho ist eine Alchemistin, eine Sucherin nach dem Sinn, eine Entfacherin der Essenz. Ihre Stimme überträgt Schwingungen, die heilen und transformieren; ihre Trommel überträgt die Stimme der Vorfahren und lädt uns ein, uns wieder mit unserem tiefsten Selbst zu verbinden. Stimme und Rhythmus vereinen sich im Dienste der Schönheit: der Schönheit, die uns innewohnt, und der Schönheit, die uns umgibt. Für diejenigen, die bereit sind, die Segel zu setzen, wird ihr hybrides Universum wie ein Leuchtfeuer wirken und uns einladen, trotz Wind und Gezeiten den Kurs zu halten. Alles ist da. Wir müssen nur noch an Bord gehen und uns treiben lassen.

Das kleine Mädchen, das in Luanda geboren wurde, ahnte sicher nicht, welche unwahrscheinlichen Wendungen ihr Schicksal nehmen würde, als sie ihrer Mutter beim Singen zuhörte, um die Last der langen Tage zu lindern, die sie mit der Erziehung ihrer fünf Töchter verbrachte. Die Mutter nahm ihre drei jüngsten Töchter mit, als sie nach Portugal ging, und brachte sie in einem Aufnahmezentrum für Kinder afrikanischer Herkunft unter, wo sie sich schnell an das Leben vor Ort anpasste, auch wenn sie ihre in Portugal gebliebene Mutter vermisste und sie nicht die Absicht hatte, ihre afrikanischen Wurzeln zu vergessen.

Sie verbrachte dort wunderbare Jahre, mit all den Spielen, den Liedern und den Frauen, die sich um sie und ihre Schwestern kümmerten. Sie war 12 Jahre alt, als man ihr mitteilte, dass sie zusammen mit ihren beiden Schwestern bei einer Pflegefamilie in Frankreich leben würde. So landete sie in Meistratzheim, einem kleinen Dorf im Elsass.

Sie tauchten auf unerwartete Weise wieder auf: Eine brasilianische Band spielte zufällig in ihrem Dorf, und in den brasilianischen Rhythmen, Tänzen und Liedern fand sie die gleiche Lebensfreude und Lebenskraft wieder, die sie in ihrer Heimat Angola kennen gelernt hatte. Der Radiosender, den sie als Kind so gerne gehört hatte, sendete den ganzen Tag über brasilianische Popsongs. Mit dieser Band, Som Brasil, machte sie ihre ersten musikalischen Gehversuche, entwickelte sich von der Backgroundsängerin zur Leadsängerin, wechselte vom Tanzen zum Trommeln und tauchte zehn Jahre lang in ein luxuriöses Bad traditioneller brasilianischer Rhythmen ein. Doch die Freude am Singen auf der Bühne konnte die Sehnsucht nach ihren eigenen angolanischen Wurzeln nie verdrängen.

2008 beschloss sie, eine Solokarriere zu starten und ihre eigenen Songs zu schreiben. Die Veröffentlichung ihrer ersten EP, Ao descubrir o mundo, drei Jahre später, offenbarte eine allumfassende Leidenschaft für Rhythmus, eine Liebe zu brasilianischen Klängen und den Wunsch, ihrem Erbe eine Chance zu geben, sich zu entfalten und zu reisen, indem sie es in Rock- und Reggae-Aromen kleidet. „Quem Sou?“ „Wer bin ich?“ Das war die Frage, die sie sich in einem ihrer Songs stellte, eine Frage, die sie schon lange verfolgte, als sie versuchte, zwischen Frankreich, ihren angolanischen Wurzeln und dem gelobten Land in Brasilien zu navigieren. Sie lernte Edouard Heilbronn kennen, einen jungen Bassisten aus dem Elsass, der gerade drei Jahre lang durch ferne Teile der Welt gereist war und seine Reise in der Stadt aller Heiligen und aller Rhythmen beendet hatte: Salvador de Bahia. Sie begannen, ihr Leben und ihre Musik zu teilen, arbeiteten gemeinsam an ihren Kompositionen, spielten überall, wo sie konnten, und beschenkten ihr Publikum mit Lúcias strahlender Sonnenenergie.

Mit einem Demo für ein neues Album in der Tasche begaben sie sich dann gemeinsam auf eine lange musikalische und initiatorische Reise, die sie nach Brasilien und Angola führte. Dort trafen sie auf wunderbare Musiker, die zu dem Album beitrugen. Vor allem aber besuchten sie Lúcias Mutter, die sie endlich ausfindig gemacht hatte. Kuzola („Liebe“ in der Kimbundu-Sprache Angolas) war der Titel des Albums, das 2016 erschien, und eines bewegenden Dokumentarfilms, der Lúcias Suche nach ihren Wurzeln nachzeichnete und Antworten auf ihre Fragen nach ihrer eigenen Identität gab: „All diese Reisen, um meine Geschichte zurückzuverfolgen, haben es mir ermöglicht, ein Bild von mir zu entwerfen: Die Wurzeln sind Angola, der Zweig ist Portugal und die Blume am Ende ist Brasilien. Und Frankreich ist der Boden, auf dem diese Blume gedeihen konnte“.

War Kuzola eine Suche nach dem Sinn, so ist es diesmal die Suche nach der Essenz. „Weder angolanisch, noch brasilianisch, noch französisch, ich habe gemerkt, dass ich mehr bin als all das… Es gibt etwas Tieferes, das mich definiert, eine unveränderliche Essenz, die mich trägt und mir ein intensives Lebensgefühl gibt. Wenn man das ganze ‚Du bist schwarz, du bist weiß, aus dem Elsass, dies und das…‘ beiseitelässt, was bleibt dann? Nun… das bleibt!“ In dieser Zeit der ständigen Infragestellung und des Unbehagens an der Identität ist Lúcias freudige und positive Erfahrung eine Betrachtung wert. Sie hat es ihr ermöglicht, auf diesem dritten Album, das von Jean Lamoot (Mano Negra, Noir Désir, Alain Bashung, Dominique A, Souad Massi) im Pariser Studio Ferber aufgenommen und abgemischt wurde, neue Wege zu beschreiten, dies immer in Zusammenarbeit mit Edouard Heilbronn. Natürlich sind Afrika und Brasilien auf Pwanga immer noch präsent und bilden das Herz von Lúcia, denn sie lebt und schreibt im Takt der Trommel, findet Worte, Melodien und

Rhythmen aus demselben Impuls heraus; ein Rohdiamant, den ihr Komplize poliert, die Harmonien und Klangbilder bereichert und die Songs des Albums in Reisefilme verwandelt.

Weitere herausragende Teilnehmer an diesem leuchtenden Repertoire sind der berühmte brasilianische Sänger Chico César, die kraftvolle und warme Stimme der Sängerin Anna Tréa und zwei Veteranen der angolanischen Musik: der Perkussionist Galiano Neto und der Produzent und Gitarrist Betinho Feijo, bekannt durch ihre langjährige Arbeit an der Seite des großen Bonga Kwenda. Der Virtuose Zé Luis Nascimento (Mayra Andrade, Ayo, Cesaria Evora) wusste die Essenz jedes Titels mit seinem originellen und abwechslungsreichen Vokabular zwischen brasilianischen, östlichen und westlichen Perkussionsinstrumenten zu unterstreichen.

Das Universum des Liedes „Desperta“ entführt uns in den Osten und seine Weisheit, flirtet mit den Farben Europas und Zentralasiens in Stimmen, die den mystischen Flügen der Qawwali-Musik sehr nahekommen. Es geht um ein Erwachen des Bewusstseins für sich selbst. Glück überflutet uns mit einem gospelartigen Gesang, dem innigen Gebet einer Frau, die in ihrem Herzen Frieden gefunden hat, weit weg von den Schmerzen und Brüchen der Welt und all ihren äußeren Stürmen. Ein Moment der Interaktion mit Gnawa-Musikern aus Marokko inspiriert die Farbe von „Saeli“, ein Name, der von den sandigen Winden dieser Ode an die Schönheit der Geburt, die des Erstgeborenen, wiegt. Und in „Phowo“, gesungen in Chokwe (einer Sprache, die im Kongo, in Angola und Sambia gesprochen wird), lenkt Lúcia unsere Aufmerksamkeit zurück auf die Frauen, die ihre Tage auf den Feldern in der Nähe von Huambo im Herzen Angolas verbringen. Eine von Lúcias Freundinnen hat mit ihnen gearbeitet und sie ermutigt, Gedichte zu schreiben, in denen sie sich selbst loben, um ihr Selbstwertgefühl wiederaufzubauen. „Durch Kampf, durch Zärtlichkeit hat Gott mich stark gemacht“, heißt es in einem der Gedichte. „Es gibt Menschen, die uns hassen oder uns für schwach halten, aber in mir ist eine Kraft, die die ganze Menschheit trägt.“ Durch Lúcias Stimme verstärkt, verkünden diese Gedichte die leuchtende Kraft dieser Frauen. Als sie sich für das letzte Foto versammeln, werden sie gefragt: „Pangwa ni Puy?“ „Licht oder Dunkelheit?“

Pangwa! (‚Licht‘) ist der Titel des neuen Albums von Lúcia de Carvalho. Wie diese Frauen verbindet sie die Sanftheit mit der Kraft, den Sinn mit der Essenz, das Licht mit den tiefen Wurzeln eines Baumes, der in Afrika geboren wurde, dessen Äste die Welt umarmen und dessen Blüten wie Lieder erscheinen. Es hat eine Weile gedauert, bis sie es begriffen hat, aber ihr eigener Name verkündet ihre Berufung, und das von Anfang an. Lúcia, ‚Licht‘, von Carvalho, ‚die Eiche‘ auf Portugiesisch: die Kraft des Baumes. Eine Offenbarung, die ihre poetische und menschliche Suche treffend zusammenfasst: „das Licht zu verwurzeln“.

(qrious.de)