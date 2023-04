CD-Tipp: Ray Greene „Stay“

Der Meistersänger und Posaunist veröffentlicht eine herausragende Sammlung beseelter Soul-Songs. Geboren und aufgewachsen in Georgia in den tiefen musikalischen Traditionen der Gospelkirche und im Schatten vieler großer Soul- und R&B-Legenden unserer Zeit, entwickelte Ray Greene in diesem Umfeld seine einzigartigen Fähigkeiten als Sänger. Er verinnerlichte und verband die spirituelle Leidenschaft und die herausragende Musikalität, die ihn umgab, mit seinem eigenen gesanglichen Ausdruck.

Im Laufe seiner vielseitigen und neuerungsfreudigen Karriere ist Ray Greene mit Größen wie Aretha Franklin, den Isley Brothers und Natalie Cole aufgetreten und bestritt gemeinsam mit ihnen Plattenaufnahmen. Außerdem war er ein wesentlicher Bestandteil der bekannten Soul-Fusion-Gruppe Tower Of Power. Ray ist außerdem nicht wegzudenkendes Mitglied und Leadsänger in der Band von Gitarrenlegende Carlos Santana. Mit seinem neuen Album „Stay“ stellt Ray Greene sein mitreißendes musikalisches Können unter Beweis, indem er sein Herz und seine Seele in eine Sammlung zutiefst persönlicher und emotional aufwühlender Songs gießt, die seine außergewöhnlichen künstlerischen Fähigkeiten perfekt repräsentieren. „Stay“ ist ein Album, das an die Tage von Künstlern wie Sam Cooke und Otis Reading erinnert, die ihre Klassiker kraftvoll und beseelt-entschlossen sangen.

Ray Greene erklärt: „Soul-Musik ist das Herzstück dieser Sammlung von Songs. Die Platte ist jedoch auch stark von Künstlern und Musikern aus einer Reihe verschiedener Genres und Subgenres der Soul- und R&B-Musik beeinflusst. Es gibt Jazz-Improvisationsmomente, Blues, Gospel, Pop und sogar Reggae. ‚Stay‘ ist der Gipfelpunkt all dieser Stile, die zusammenkommen, um die vielen verschiedenen Geschichten des Lebens, der Liebe und der zwischenmenschlichen Beziehungen zu erzählen.“

Ray Greene ist nicht nur für seine beeindruckenden stimmlichen Fähigkeiten bekannt, sondern auch als professioneller Posaunist, der viele Jahre lang die Bläsersektion von Tower Of Power leitete. Mit seinem neuen Album „Stay“ steht Ray Greene wie nie zuvor im Rampenlicht: ein meisterhafter Solist an der Spitze eines Albums, das für viele Jahre richtungsweisende Qualität aufweist. (qrious.de)

Tour 2023

22.04. – Amsterdam / De Duif

23.04. – Herford / Musik Kontor

24.04. – Kassel / Theaterstübchen

25.04. – München / Jazzbar Vogler

26.04. – Genua / ETM

27.04. – Chur / ICT Atelier

28.04 – Weimar / Schallkultur Festival

29.04. – Aschaffenburg / Colos Saal