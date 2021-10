COP 26: Afrika ist in Glasgow unterrepräsentiert

Aufgrund der hohen Übernachtungskosten in Glasgow (bis zu 700 Dollar pro Nacht) werden viele afrikanische NROs und Klimaaktivisten nicht an der 26. Weltklimakonferenz (COP 26) teilnehmen können, die ab heute, 31. Oktober bis 12. November in der schottischen Hauptstadt stattfindet.

Diese Unterrepräsentation Afrikas auf der größten Konferenz der Welt kommt zu einer Zeit, in der die finanziellen Verpflichtungen, die die Industrieländer auf der COP 21 im Jahr 2015 in Paris eingegangen sind, nicht erfüllt wurden. Von den 100 Milliarden Dollar, die jährlich an die Länder des Südens gezahlt werden sollen, sind nach einer Schätzung des Green Climate Fund bis 2020 nur 80 Milliarden gezahlt worden.

Afrika, ein guter Schüler

Mit einem Anteil von nur 4 % an den Treibhausgasemissionen ist Afrika nach wie vor die Region mit der geringsten Verschmutzung, aber auch diejenige, die am wenigsten internationale Klimafinanzierung erhält. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Gespräche in Glasgow dies ändern werden. (Quelle: Mondafrique)