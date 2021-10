COVID-19: Die am besten vorbereiteten afrikanischen Länder sind die „verwundbarsten“

Einer Studie zufolge sind die afrikanischen Länder, die besonders gut vorbereitet und in der Lage waren, auf COVID-19 zu reagieren, letztlich am stärksten gefährdet sind. Die Studie ergab, dass Länder mit einer höheren HIV-Prävalenz, einer stärkeren Verstädterung und einer höheren internationalen Vernetzung vor der Pandemie, wie Südafrika, am stärksten betroffen waren, unabhängig davon, ob sie über widerstandsfähigere Institutionen, Ressourcen und Gesundheitssysteme verfügten.

„Die COVID-19-Pandemie in Afrika wirft ein Schlaglicht auf unvorhergesehene Anfälligkeiten für Infektionskrankheiten, die bei der künftigen Planung der Pandemievorsorge berücksichtigt werden sollten“, heißt es in der in der Fachzeitschrift Nature Medicine veröffentlichten Studie. Humphrey Karamagi, Mitautor der Studie und Medizinspezialist im WHO-Regionalbüro für Afrika, erklärte gegenüber SciDev.Net, dass die Ergebnisse den afrikanischen Ländern helfen werden, wirksam auf künftige Pandemien zu reagieren, wenn wieder auftauchende Krankheitserreger zu einer Bedrohung für die öffentliche Gesundheit werden.

„Wir müssen mehr Gewicht auf die soziale Dynamik legen, die die Krankheitsübertragung beeinflusst. Bei der Kartierung der Auswirkungen eines Krankheitserregers auf eine Population ist es von entscheidender Bedeutung, nicht nur die Dynamik des Erregers – die sich in seiner Infektiosität widerspiegelt – zu verstehen, sondern auch, wie sozio-ökologische Wechselwirkungen und biophysikalische Schwachstellen seine Übertragung und Auswirkungen beeinflussen“, erklärt er. Karamagi zufolge deuten die unterschiedlichen Übertragungs- und Sterbemuster zwischen den Ländern, innerhalb der Länder und im Laufe der Zeit in ein und derselben Gemeinschaft darauf hin, dass es neben der Ansteckung oder der Schwere des Virus noch andere Faktoren gibt, die das Fortschreiten der Pandemie bestimmen.

„Diese Beobachtungsstudie bestätigte, dass die Reihenfolge des Auftretens der nationalen COVID-19-Epidemien zum Teil auf die internationale Vernetzung des Landes zurückzuführen war, während die hohe Urbanisierung, die internationale Vernetzung und die HIV/AIDS-Prävalenz eine hohe Sterblichkeitsrate der ersten Welle bestimmten, die wiederum eine hohe Sterblichkeitsrate der zweiten Welle vorhersagte“, so die Studie.

Bis zum 14. März 2021 hatte die WHO-Region Afrika zwei Infektionswellen erlebt und mehr als 2,9 Millionen Infektionsfälle und mehr als 74.000 Todesfälle gemeldet, heißt es in dem Bericht weiter.

Faktoren

Die Forscher ermittelten die Faktoren, die für das Auftreten des ersten COVID-19-Falls und die Todesfälle im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung der WHO-Region Afrika während der ersten und zweiten Welle der Pandemie verantwortlich waren.

Sie verwendeten Daten aus 47 afrikanischen Ländern, um das Auftreten des ersten Falles zu ermitteln, und aus 42 afrikanischen Ländern, um die Faktoren zu bewerten, die die Todesfälle aufgrund von COVID-19 im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des jeweiligen Landes beeinflussen.

Sie stellten fest, dass Länder wie Südafrika, die über eine hohe Kapazität zur Erkennung von COVID-19-Fällen verfügen, eher hohe Sterblichkeitsraten aufwiesen.

„Die Strenge und der Zeitpunkt der staatlichen Restriktionen standen nicht in Zusammenhang mit der Sterblichkeitsrate, aber Länder mit einem höheren Anteil an städtischer Bevölkerung und einer höheren Anfälligkeit für Infektionskrankheiten hatten ein höheres Risiko für negative Ergebnisse“, erklärt die Studie. Githinji Gitahi, CEO von Amref Health Africa, stimmt zu, dass die Verstädterung einer der Haupttreiber für COVID-19-Infektionen in Afrika ist, da sie mit hoher Mobilität und Verkehrsstaus einhergeht.

Er sagt auch, dass die Sterblichkeitsrate durch COVID-19 bei HIV-Infizierten um fast 2,5 % höher war als im Bevölkerungsdurchschnitt; fügt jedoch hinzu, dass dies nur ein Zufall sein könnte. „Es stimmt, dass es einen Zusammenhang zwischen HIV, COVID-19 und der Wirtschaft gibt. Wenn sich die Wirtschaft aufgrund von COVID-19 verschlechtert, könnte es zu einem Anstieg der HIV-Raten kommen“, so Githinji Gitahi gegenüber SciDev.Net.

Er fügte hinzu, dass auch andere Krankheiten wie Tuberkulose mit COVID-19 und HIV korreliert sind. „Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen höherer Sterblichkeit bei Menschen mit Tuberkulose und der Wahrscheinlichkeit, dass sie HIV haben“, erklärte er. (Quelle: Scidev.net)