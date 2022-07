DAS-Afrika-Pressespiegel, KW26/2022: Kooperation und Konfrontation

Haftbefehl gegen Tsitsi Dangarembga erlassen: Vergangen Montag wurde die Urteilsverkündung im nun beinahe zwei Jahre andauernden Prozess gegen die preisgekrönte Autorin Tsitsi Dangarembga in ihrem Heimatland Simbabwe erwartet. Nachdem Dangarembga aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Gericht erschienen war, erließ die zuständige Richterin am Montag Haftbefehl. Bereits in der Vorwoche hatte Dangarembgas Anwalt das Gericht über den Gesundheitszustand und der daraus folgenden Verhinderung seiner Mandantin informiert. Die Urteilsverkündung wurde nun auf den 4. August vertagt.

Der Haftbefehl gegen die 63-Jährige, die sich derzeit in Deutschland aufhält, könne nach Vorlage ein gültiges ärztliches Attest aufgehoben werden, so das Gericht. Dangaremba wurde im Juli 2020 nach ihrer Teilnahme an regierungskritischen Protesten zwischenzeitlich verhaftet und musste sich daraufhin in einem Prozess verantworten.

G7-Gipfel unter afrikanischer Beteiligung: Von Sonntag bis Dienstag empfing Bundeskanzler Olaf Scholz die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der Sieben (G7) zum diesjährigen Gipfeltreffen in Deutschland auf Schloss Elmau. Zu den G7 zählen neben Deutschland, das die diesjährige G7-Präsidentschaft innehat, auch Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA sowie das Vereinigte Königreich. Von der Europäischen Union (EU), die den Beobachterstatus innehat, waren EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel anwesend. Im Zentrum des Gipfels stand der Ukrainekrieg sowie der Umgang mit Russland. Folglich spielten auch die Themen Ernährungssicherheit, Infrastrukturinvestitionen sowie Klima- und Energiepolitik eine zentrale Rolle. Am Montag nahmen dann neben den Staats- und Regierungschefs von Argentinien, Indien und Indonesien auch Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa sowie der senegalesische Präsident und aktueller Vorsitzender der Afrikanischen Union, Macky Sall, an dem Treffen teil …

