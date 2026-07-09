Die neue Folge des DAS Podcast – „Die Arbeit eines Afrofluencers“ ist online! Zu Gast ist Stève Hiobi, Afrofluencer und diesjähriger Ehrenpreisträger der Deutschen Afrika Stiftung. Im Mittelpunkt stehen seine Arbeit, die Chancen und Herausforderungen digitaler Bildungsarbeit sowie die Frage, wie soziale Medien dazu beitragen können, vielfältigere Perspektiven auf den afrikanischen Kontinent sichtbar zu machen.

Im DAS Podcast – Afrikapolitik. Analysen. Aspekte. sprechen wir mit Expertinnen und Experten zu politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen auf dem afrikanischen Kontinent sowie zu den deutsch-afrikanischen Beziehungen. Die Folgen erscheinen – je nach Thema und Gast – auf Deutsch, Englisch oder Französisch.

HIER reinhören! (Deutsche Afrika Stiftung)