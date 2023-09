Deutschlandpremiere: Waris Diries Welterfolg „Wüstenblume“ als Musical in München

Waris Dirie zählt zu den bedeutendsten Menschenrechtsaktivistinnen unsere Zeit. Mit ihrer Biografie „Wüstenblume“ (1998) und dem gleichnamigen Spielfilm (2009) landete Waris Dirie Welterfolge. Die Geschichte vom Nomadenmädchen, das vor der Zwangsheirat aus Somalia flieht und in London zum Topmodel, aber auch zur engagierten Kämpferin gegen die weibliche Genitalverstümmelung wird, berührte die Menschen weltweit. 1997 ernannte sie UN-Generalsekretär Kofi Annan zur UN-Sonderbotschafterin für den weltweiten Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung (Female Genital Mutilation).

2002 gründete Waris Dirie die Desert Flower Foundation – eine gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, weibliche Genitalverstümmelung (FGM) ein für alle Mal zu beenden. Die Desert Flower Foundation hat weltweit sehr erfolgreiche Kampagnen gegen FGM initiiert und ist in zwölf Ländern mit Niederlassungen und Projekten aktiv. In Afrika setzt sie sich für die Rechte von Frauen und Mädchen ein und investiert in Bildung. Mit hartnäckiger Ausdauer, leidenschaftlicher Arbeit und kompromisslosem Einsatz haben Waris Dirie und die Desert Flower Foundation dazu beigetragen, dass vor allem in Afrika die Verbreitung von FGM bei Mädchen unter 14 Jahren signifikant gesunken ist.

Im Jahr 2020 feierte „Wüstenblume“ als Musicalproduktion seine Uraufführung am Theater St. Gallen. Jetzt kommt das Musical nach Deutschland und feiert in Anwesenheit der Autorin seine Premiere am Deutschen Theater in München am 5. OKTOBER 2023, 19:30 Uhr

„Wüstenblume ist meine Lebensgeschichte. Ich habe sie geschrieben, um auf das Unrecht, welches Frauen noch immer in unserer Gesellschaft widerfährt, aufmerksam zu machen und um eine Veränderung zum Besseren herbeizuführen. […] In meinem Musical gibt es dank des großartigen Ensembles, der mitreißenden Musik und der eindrucksvollen Inszenierung viele einmalige und bewegende Momente. Mit dem Stück möchte ich die Zuseherinnen und Zuseher nicht nur unterhalten und ihre Herzen erreichen. Ich möchte, dass sie das Theater nach der Vorstellung verlassen und sich ermutigt fühlen, an die eigenen Stärken zu glauben“, sagt Waris Dirie über das Musical. (droemer-knaur)