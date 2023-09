Vanessa Nakate, Klimaaktivistin aus Uganda, als Kandidatin für den Sacharow-Preis nominiert

Der Sacharow Menschenrechtspreis der EU wird seit 1988 vom Europäischen Parlament an Persönlichkeiten oder Organisationen verliehen, die sich für die Verteidigung der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit einsetzen. Auf Vorschlag von Frau Dr. Herzberger-Fofana MdEP wurde für den nächsten Preis die Klimaaktivistin Vanessa Nakate aus Uganda nominiert.

Vanessa Nakate ist eine junge ugandische Umweltaktivistin, die sich für den Kampf gegen den Klimawandel und für die Menschenrechte einsetzt. Sie ist die Autorin einer Biografie mit dem Titel „Eine Ökologie ohne Grenzen“ (original: A bigger picture: My Fight to bring an New African Voice to the Climate Crisis).

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2020 wurde Vanessa Nakate, eine der Sprecherinnen der Klimageneration, neben 4 Aktivistinnen wie Greta Thunberg und Luisa Neubauer fotografiert. Vanessa, die die einzige schwarze Frau auf dem Foto war, entdeckte, dass sie herausgeschnitten worden war und brachte ihre Empörung auf Twitter zum Ausdruck. Sie veröffentlichte ihr Buch „A bigger picture“ (Une Écologie sans frontières). Diese Episode hat ihren Kampf für eine bessere Vertretung der afrikanischen Länder im Kampf gegen die Klimakrise nur noch verstärkt, ein Aspekt, der im Mittelpunkt der Verhandlungen auf der COP26 in Glasgow, Schottland, und dieses Jahr in Nairobi, wo der „Afrikanische Klimagipfel“ stattfindet, stehen wird .

Sie gründete das erste Kapitel der Umweltbewegung „Fridays For Future“ in Uganda und zusammen mit anderen jungen Menschen in Afrika das „Rise Up Movement“, das die Stimmen von Aktivisten, die gegen die Folgen des Klimawandels kämpfen, verstärkt. Während alle Länder unter der globalen Erwärmung leiden, ist der afrikanische Kontinent am härtesten betroffen: Dürren, Heuschreckenplagen, Hitzewellen und Überschwemmungen bedrohen das Überleben, die Wirtschaft und die Lebensgrundlage von Millionen Afrikanern. Dabei entfallen auf Afrika nur 3 % der weltweiten CO2-Emissionen.Vanessa setzt ihr Engagement in die Tat um und nutzt es sinnvoll. Sie beleuchtet die Auswirkungen der Klimakrise auf viele Regionen des afrikanischen Kontinents und insbesondere auf die gefährdeten Bevölkerungsgruppen.

Sie macht auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam und setzt sich dafür ein, Wälder zu schützen, Schulen grün zu machen: Sie hat die Pflanzung von Obstbäumen und die Förderung des Obstanbaus angeregt, um die Ernährung der Kinder in den Schulen zu verbessern und die Einschulung von Kindern, insbesondere Mädchen, zu fördern. Afrika ist der Kontinent, auf dem die Sonne fast das ganze Jahr über scheint.

Vanessa entwickelte ein Projekt, das Sonnenenergie nutzt, und ermutigte Schulen, ihre Dächer mit Sonnenkollektoren zu bedecken, sowie den Einsatz von Solarkochern in Schulkantinen.

Auf einem Kontinent, auf dem 75 % der Bevölkerung unter 35 Jahre alt sind, ist ihre Stimme entscheidend, um die Aufmerksamkeit auf die Auswirkungen des Klimawandels auf Frauen und junge Menschen zu lenken. Vanessas Plädoyer beleuchtet all diese Themen. Sie setzt sich für nachhaltige Lösungen für die Entwicklung in Afrika ein.

Ihre Nominierung sendet eine klare Botschaft: Der Kampf gegen die globale Klimakrise ist auch ein Kampf für die Menschenrechte. In Afrika treffen extreme Wetterbedingungen nicht in erster Linie Frauen und Mädchen, die oft als erste aus der Schule genommen werden. Sie bedrohen auch die Demokratien, indem sie junge Menschen in die Arme von Extremisten treiben, die einfache Lösungen anbieten.

Die Verleihung des Sacharow-Preises an Vanessa Nakate sendet ein starkes Signal an alle Menschen im Süden: ihre Stimmen werden gehört und ihre Herausforderungen anerkannt. Vanessas Nominierung für den renommierten Sacharow-Preis unterstreicht die grundlegende Verbindung zwischen Klimaschutz und Menschenrechten.

Ich bin überzeugt, dass wir auf die Unterstützung aller Europaabgeordneten zählen können, um sicherzustellen, dass Vanesssa Nakate, diese junge Aktivistin, die Sacharow-Preisträgerin 2023 des Europäischen Parlaments wird. (Dr. Herzberger-Fofana MdEP)