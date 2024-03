Die Herausforderungen der Migration: Ein alarmierender Bericht der IOM über Todesrisiken

Der jüngste Bericht der Internationalen Organisation für Migration (IOM) wirft ein alarmierendes Licht auf die Situation von Migranten in den letzten zehn Jahren und zeigt, dass mehr als ein Drittel aller Todesfälle von Migranten aus Konfliktgebieten oder Gebieten mit großen Flüchtlingsbevölkerungen stammen. Diese Situation verdeutlicht die tödlichen Risiken, denen diejenigen ausgesetzt sind, die versuchen, aus Kriegsgebieten zu fliehen, oftmals ohne sichere Fluchtwege.

Der Bericht, veröffentlicht am zehnten Jahrestag des IOM-Projekts zu vermissten Migranten, stellt fest, dass trotz der Bemühungen um Dokumentation die Identität der Mehrheit der verstorbenen Migranten unbekannt bleibt. Da mehr als zwei Drittel der Fälle nicht identifiziert werden konnten, bleiben die Familien im Ungewissen, was den dringenden Bedarf an besseren Methoden zur Datenerhebung und -identifizierung unterstreicht.

Eine inakzeptabel hohe Zahl von Toten auf der Migrationsroute

Ugochi Daniels, stellvertretender Generaldirektor für Operationen der IOM, wies auf die Tragödie von 5.500 Frauen und 3.500 Kindern hin, die in den letzten zehn Jahren auf den Migrationsrouten gestorben sind. Diese Zahlen sind ein Aufruf, die Daten in konkrete Maßnahmen umzuwandeln, um das Leben der am stärksten gefährdeten Migranten zu schützen.

Das Dokument mit dem Titel „Ein Jahrzehnt der Dokumentation des Todes von Migranten“ zeigt, dass in diesem Zeitraum mehr als 63.000 Todesfälle und Vermisstenfälle registriert wurden, eine steigende Zahl mit einem beispiellosen Höhepunkt im Jahr 2023. Die Notwendigkeit, die Such- und Rettungsmaßnahmen zu verstärken und sichere Migrationswege bereitzustellen, war noch nie so dringend. Die IOM ruft außerdem zu einer verstärkten internationalen Zusammenarbeit auf, um gegen Schmuggler- und Schleusernetzwerke vorzugehen.

Ertrinken wird als Hauptursache für diese tragischen Todesfälle identifiziert, insbesondere im Mittelmeer, wo mehr als 27.000 Menschen ihr Leben verloren haben. Der Bericht weist darauf hin, dass die tatsächliche Zahl der Todesfälle, insbesondere bei Frauen und Kindern, aufgrund mangelnder Informationen über das Geschlecht und das Alter der Opfer wahrscheinlich unterrepräsentiert ist.

Sterblichkeitsrate im Jahr 2023 in Rekordhöhe

Das Jahr 2023 markierte mit über 8.500 registrierten Todesfällen einen Todesrekord, und 2024 sieht es ähnlich besorgniserregend aus. Trotz eines Rückgangs der Ankünfte im Mittelmeer in diesem Jahr bleibt die Zahl der Todesfälle auf tragische Weise hoch.

Angesichts dieser Krise hebt der Bericht die wachsende Aufmerksamkeit der internationalen Politik und Initiativen hervor, die den Tod von Migranten verhindern sollen. Die Nutzung der Daten des Missing Migrants Project als Indikator für den Fortschritt – oder dessen Ausbleiben – in Bezug auf sichere Migration ist entscheidend für die Umsetzung der Agenda der nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs).

Die IOM hat in ihrem neuen Strategischen Plan 2024-2028 die Rettung des Lebens und den Schutz von Menschen auf der Flucht zur obersten Priorität erklärt. Die Organisation betont jedoch, dass sie dies nicht alleine schaffen kann, und fordert verstärkte internationale Maßnahmen und Zusammenarbeit, um der Tragödie des Todes von Migranten ein Ende zu setzen und auf die Folgen tausender verlorener Leben zu reagieren.

HIER der gesamte Bericht.

(Quelle: afrik.com)