Die Milliardäre Afrikas 2022 lt. Forbes

Das Forbes-Magazin hat seine 36. jährliche Liste der Milliardäre der Welt veröffentlicht. Es gibt 2.668 Milliardäre, das sind 87 Milliardäre weniger als Ende 2021. Ihr Gesamtvermögen wird auf 12,7 Billionen US-Dollar geschätzt, das sind 400 Milliarden US-Dollar weniger als im Vorjahr. Auf dem afrikanischen Kontinent thront zum 12. Mal in Folge der Nigerianer Dangote an der Spitze der Liste der reichsten Männer des Kontinents. Unter den Top 100 der reichsten Männer der Welt befindet sich jedoch kein Afrikaner.

Es ist immer noch der nigerianische Milliardär Aliko Dangote (Foto), der zum zwölften Mal in Folge die Liste der reichsten Männer Afrikas anführt und auf Platz 130 der Weltrangliste aufsteigt. Mit den großen Investitionen, die er gerade getätigt hat, darunter die größte Raffinerie Afrikas und die sechstgrößte der Welt, ist der Nigerianer auf dem besten Weg, noch lange an der Spitze der reichsten Männer Afrikas zu bleiben. Sein Vermögen beruht derzeit auf seinem Flaggschiff, Dangote Cement, dessen Fabriken in 12 afrikanischen Ländern insgesamt etwa 60 Millionen Tonnen Zement, aber auch Zucker, Düngemittel und sehr bald auch Kraftstoffe herstellen.

Mit großem Abstand folgt der Südafrikaner Johann Rupert & Family, der mit einem geschätzten Vermögen von 8,9 Milliarden Dollar einer der Könige der Luxusgüterindustrie ist. Er liegt vor seinem anderen Landsmann Nicky Oppenheimer & Family, der im Diamanten- und Bergbaugeschäft tätig ist und dessen Familienvermögen auf 8,7 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.

Der Ägypter Nassef Sawiris, der im Baugewerbe tätig ist und über ein breit gefächertes Investitionsportfolio verfügt, belegt mit einem Vermögen von 7,7 Milliarden US-Dollar den vierten Platz unter den afrikanischen Milliardären.

Die Top 5 der afrikanischen Milliardäre wird von Mike Adenuga komplettiert, dessen Vermögen dank seiner Investitionen in den Bereichen Telekommunikation und Öl auf 7,3 Milliarden US-Dollar ansteigt.

Nach Ländern verteilen sich die 19 afrikanischen Milliardäre wie folgt: Südafrika (6), Ägypten (5), Nigeria (3), Marokko (2), Algerien (1), Tansania (1) und Simbabwe (1). Mit anderen Worten: In nur 7 der 54 afrikanischen Länder gibt es Dollar-Milliardäre.

Laut Forbes „erfasst diese Rangliste die Vermögen der afrikanischen Milliardäre, die in Afrika leben oder dort ihre Haupttätigkeit ausüben, was den aus dem Sudan stammenden Milliardär Mo Ibrahim, der britischer Staatsbürger ist, den Südafrikaner Nathan Kirsh, der von London aus operiert, und einen weiteren in London lebenden Milliardär, Mohamed Al-Fayed, der ägyptischer Staatsbürger ist, ausschließt“. Strive Masiyiwa, Staatsbürger von Simbabwe und in London ansässig, ist aufgrund seines Vermögens in der Telekommunikationsbranche in Afrika in der Rangliste aufgeführt“.

Alle afrikanischen Millardäre der Liste finden Sie HIER. (Quelle: Forbes)