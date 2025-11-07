Du bist zwischen 18 und 30? Dann werde ONE-Jugendbotschafter*in 2026!

ONE verfügt über ein Netzwerk ehrenamtlicher Aktivist*innen in Europa, Afrika und Nordamerika. Für das Jugendbotschafter*innen-Programm in Deutschland suchen wir aktuell engagierte junge Menschen, die 2026 gemeinsam mit ONE etwas bewegen wollen.

Die Klimakrise, bewaffnete Konflikte und anhaltende Gesundheitskrisen verschärfen weltweit Ungleichheiten. Besonders auf dem afrikanischen Kontinent sind viele Menschen täglich mit den Folgen konfrontiert. Gleichzeitig entstehen dort beeindruckende Lösungsansätze und Partnerschaften, die zeigen, wie Wandel gelingen kann. Kluge Ansätze der Entwicklungszusammenarbeit schreiben Erfolgsgeschichten, die häufig zu wenig Aufmerksamkeit bekommen.

Als Jugendbotschafter*in planst du kreative Aktionen zur Unterstützung unserer Kampagnen- und Advocacy-Arbeit. Du triffst dich mit Politiker*innen und informierst Journalist*innen und Menschen in deinem Umfeld, wie wir uns gemeinsam für weltweite Gerechtigkeit engagieren können. Du erinnerst die Politik an ihre entwicklungspolitischen Zusagen und globale Verantwortung. Dein Engagement trägt dazu bei, dass Afrika differenziert und mit seinen Chancen und Potenzialen in Deutschland wahrgenommen wird.

Dafür erhältst du von uns Aktions- und Medientrainings, Zugang zu hochkarätigen Veranstaltungen, detaillierte politische Briefings sowie kompetente Unterstützung durch unser motiviertes Team.

Das Jugendbotschafter*innen-Programm läuft von März bis Dezember 2026 und nimmt nur wenige Stunden deiner Zeit pro Woche in Anspruch. Es bietet eine großartige Gelegenheit für alle, die sich stärker in der Entwicklungszusammenarbeit engagieren möchten und lernen wollen, wie man wirklich etwas bewegt.

Du findest auch, dass gerade jetzt mehr für globale Gerechtigkeit getan werden muss? Dann schließ dich uns an. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Für nähere Infos, lies bitte unsere Ausschreibung für Jugendbotschafter*innen (PDF).

Du möchtest dich bewerben? Dafür musst du nur das Bewerbungsformular ausfüllen und abschicken. Solltest du dich 2025 größtenteils außerhalb von Deutschland aufhalten, dann bewirb dich bitte in einem unserer anderen Programmländer.

Bewerben kannst du dich, wenn du im März 2026 mindestens 18 und höchstens 30 Jahre alt bist. Außerdem ist die Teilnahme an unseren Auftaktveranstaltungen im März verpflichtend: Dort machen wir dich fit für dein Engagement und starten gemeinsam in das Programmjahr. Bewirb dich bitte nur, wenn du an beiden Terminen Zeit hast.

Der erste Termin findet online am Samstag, den 28. Februar, statt. Für den zweiten Termin laden wir euch vom 14.-16. März 2026 für eine Präsenzveranstaltung nach Berlin ein. Für die Teilnahme an der Auftaktveranstaltung in Berlin werden wir euch Unterkunft und Verpflegung bereitstellen. Eure Fahrtkosten werden von uns erstattet. Die Teilnahme an der Präsenzveranstaltung ist verpflichtend.

Bewerbungsdeadline: 14.12.2025, 24 Uhr

ONE hat den Anspruch das Jugendbotschafter*innen-Programm divers zu besetzen. Alle qualifizierten Bewerber*innen werden ungeachtet von Hautfarbe, Religion, Geschlecht, nationaler Herkunft, politischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Familienstand, Behinderung, Alter oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen für das Programm in Betracht gezogen.

HIER geht’s zur Anmeldung. (ONE)