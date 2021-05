G5 Sahel: Mini-Gipfel in Paris am Rande der Afrikakonferenz

Am Rande des Pariser Gipfels zur Finanzierung afrikanischer Volkswirtschaften, der heute in der französischen Hauptstadt eröffnet wird, hielten die Staats- und Regierungschefs der G5-Sahel-Staaten gestern Nachmittag ein Mini-Gipfeltreffen ab, an dem auch der Präsident von Burkina Faso (Foto) teilnahm.

Sicherheits-, Entwicklungs- und Finanzierungsfragen standen im Mittelpunkt der Gespräche zwischen den Staats- und Regierungschefs. Roch Marc Kaboré (Burkina Faso), Mohamed Bazoum (Niger), Mohamed Ould el-Gazouani (Mauretanien), der Präsident der malischen Übergangsregierung Bah N’Daw und der Premierminister des Tschad Pahimi Padacké Albert nutzten dieses Treffen, um gemeinsame Positionen zur Frage der Finanzierung der afrikanischen Volkswirtschaften in dieser Zeit der Sicherheitskrise in der Sahelzone und der Pandemie der COVID-19 zu erarbeiten.

„Das Treffen von heute Nachmittag war eine Gelegenheit für uns, die Situation im Tschad zu überprüfen. Wir haben auch festgestellt, dass es uns trotz der verschiedenen gemeinsamen Operationen vor Ort noch nicht gelungen ist, dem Terrorismus in unserer Subregion einen bedeutenden Schlag zu versetzen“, sagte Burkina Fasos Präsident vor der Presse. Für ihn bestehe die Notwendigkeit, den Modus Operandi der G5 Sahel zu überdenken, um mehr Effizienz zu erreichen. (PM Präsidialamt Burkina Faso)