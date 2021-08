Gabun/Covid-19: Vollständige Aufhebung der Lockdown-Maßnahmen erst nach Impfung von 60% der Bevölkerung

Die seit März 2020 eingeführten Maßnahmen gegen Covid-19 werden in Gabun erst dann vollständig aufgehoben, wenn die Zahl der geimpften Personen 60 % erreicht, kündigte der Präsident der Republik in seiner Rede am 16. August 2021 anlässlich des 61. Unabhängigkeitstags an.

Die Bevölkerung zeigt trotz der im Land durchgeführten Kampagnen nach wie vor eine ablehnende Haltung gegenüber Impfungen. Nach den vom Staatschef mitgeteilten Zahlen wurden seit Beginn der Impfkampagne im vergangenen März nur 71 000 Menschen geimpft. Das sind etwa 3,5 % der Bevölkerung, wenn man davon ausgeht, dass die gabunische Bevölkerung 2 Millionen Menschen umfasst.

„Dies ist ermutigend, aber immer noch eindeutig unzureichend. Wir müssen die Zahl von 60 % der geimpften Bevölkerung erreichen, um eine vollständige Aufhebung der Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 ins Auge zu fassen. Deshalb ist es Ihre Pflicht, ich würde sagen, Ihre nationale Pflicht, sich impfen zu lassen. Sie schützen nicht nur sich selbst und andere, sondern tragen auch zum Erhalt der Wirtschaft unseres Landes bei“, sagte Ali Bongo Ondimba in seiner Rede.

An Impfstoffen herrscht keineswegs Mangel. Bis heute hat Gabun mehr als 410.000 Dosen Impfstoff gegen Covid-19 erhalten, darunter 400.000 Dosen des Impfstoffs von Sinopharm und 10.000 Dosen des Impfstoffs Sputnik V. Und das Land wartet derzeit auf 10.000 Dosen des von den amerikanischen Behörden zugesagten Impfstoffs von Johnson & Johnson.

Der Staatschef forderte die Bevölkerung daher auf, „Zivilcourage zu zeigen“, denn die Impfung bleibe derzeit das „einzige wirklich wirksame Mittel, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen“.

Nach Angaben des Ausschusses zur Überwachung und Reaktiongegen die Coronavirus-Epidemie (Copil) gibt es derzeit in Gabun 61 aktive Fälle (Stand: 16. August 2021). Seit Beginn der Pandemie im März 2020 wurden in dem Land bereits 165 Todesfälle verzeichnet.