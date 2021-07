Gabun / Gescheiterter Putsch von 2019: Kelly Ondo Obiang und Mitangeklagte zu 15 Jahren Gefängnis und Ausschluss aus der Armee verurteilt

Kelly Ondo Obiang (Foto), Dimitri Nze Mekom und Bidima Manongo, die Organisatoren des Putschversuchs vom Januar 2019 in Gabun, wurden am 1. Juli 2021 vom Militärsondergericht zu 15 Jahren Haft verurteilt. Sie wurden alle des Diebstahls, der kriminellen Verschwörung, der Entführung und der Untergrabung der Staatssicherheit für schuldig befunden und müssen außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 31 Mio. FCFA (rd. 47.000 Euro) als Schadensersatz an den Staat zahlen. Sie wurden auch aus der Armee ausgeschlossen.

Unmittelbar nach dem Urteil teilten die Anwälte von Kelly Ondo Obiang und der Mitangeklagten mit, dass sie Berufung beim Obersten Gerichtshof einlegen werden.

Andererseits wurden die Gendarmen, die sich der Bewegung angeschlossen hatten, des Verbrechens der Mittäterschaft bei der Untergrabung der Staatssicherheit für nicht schuldig befunden und freigesprochen.

„Das Land retten“

Die drei Angeklagten standen vor Gericht, weil sie versucht hatten, das Land 2019 zu destabilisieren. Sie hatten im gabunischen Radio und Fernsehen (RTG) zu einem Volksaufstand aufgerufen und gesagt, sie wollten das Land vor dem Chaos retten. Diesem Aufruf wurde nicht gefolgt.

Anschließend wurden sie verhaftet und im Zentralgefängnis von Libreville inhaftiert. Seit dem 18. Juni standen sie vor dem Militärsondergericht. Um seine Tat zu rechtfertigen, sagte Kelly Ondo Obiang, der Anführer dieses Putschversuchs, vor Gericht, er habe gehandelt, um Frederic Bongo, den Bruder des Präsidenten der Republik, an der gewaltsamen Machtübernahme zu hindern, zu einem Zeitpunkt, als sich Staatschef Ali Bongo nach einem Schlaganfall in Marokko erholte. Frederic Bongo wurde im Oktober 2019 zum Militärattaché an der Botschaft von Gabun in Südafrika ernannt.

Die Anwälte von Kelly Ondo Obiang und seinen Mitstreitern hoffen auf mildernde Umstände. (Quelle: Le Nouveau Gabon)