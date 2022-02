Gabun: Kassationsgericht lehnt Antrag auf medizinisches Gutachten von Ali Bongo endgültig ab

Das Kassationsgericht hat am 25. Februar 2022 den Antrag auf ein medizinisches Gutachten von Präsident Ali Bongo abgelehnt, den das Kollektiv „Appel à agir“ vor mehr als zwei Jahren gestellt hatte. Die Bewegung hatte sich an die Justiz gewandt, weil sie an der Fähigkeit von Präsident Ali Bongo zweifelt, das Land weiter zu regieren, nachdem er 2018 einen Schlaganfall erlitten hatte.

„Die Vollversammlung des Kassationsgerichts hat nun endgültig diese Justizkabale beendet, die von der Gruppe „Appel à agir“ inszeniert wurde, die illegal versuchte, ein medizinisches Gutachten des Präsidenten der Republik zu erhalten“, sagte Aimery Bhongo-Mavoungou, einer der Anwälte von Ali Bongo, nach der Anhörung.

„Nach einer Vielzahl von unnötigen Berufungen hat die Vollversammlung des Kassationsgerichtshofs, der obersten Gerichtsbarkeit, entschieden, dass keine der in der Zivilprozessordnung und dem Gesetz, das die Justiz in Gabun organisiert, vorgesehenen Bedingungen es „Appel à agir“ erlauben, die Entscheidung in Frage zu stellen, mit der der Kassationshof das Urteil des Berufungsgerichts von Libreville aufgehoben hatte, das verlangt hatte, dass der Staatschef vor seinem Gericht erscheint“, erklärte der Anwalt von Ali Bongo.

Für Rechtsanwalt Aimery Bhongo-Mavoungou ermöglicht es diese Entscheidung des Gerichts, „zweifelsohne zu bestätigen, dass der Präsident der Republik sehr wohl in Form ist, und dass nichts ihn daran hindern könnte, sein Amt voll auszuüben, wie er es derzeit tut“.

Machtvakuum

Das Kollektiv „Appel à agir“ hat noch nicht auf diese Entscheidung reagiert. Es ist jedoch bereits bekannt, dass die Meinung von Rechtsanwalt Aimery Bhongo-Mavoungou von einem Teil der gabunischen Opposition nicht geteilt wird. Oppositionspolitiker Jean Ping, der sich seit den Wahlen 2016 als rechtmäßiger Präsident Gabuns betrachtet, vertrat am 19. Februar in einer über soziale Netzwerke verbreiteten Erklärung die Ansicht, dass Präsident Ali Bongo nicht mehr in der Lage sei, das Land zu führen. Er forderte daher „die von der Verfassung ermächtigten Institutionen auf, das Machtvakuum zu erklären“ und rief „die Armee auf, ihre Verantwortung zu übernehmen“.

Auf diesen Aufruf des unglücklichen Präsidentschaftskandidaten von 2016 hat die Präsidentschaft der Republik nicht reagiert. „Wir haben nicht darauf reagiert, weil wir ihm keine große Bedeutung beigemessen haben. Das Machtvakuum ist eine zerkratzte Schallplatte“, sagte Jessye Ella Ekogha, Sprecher der Präsidentschaft der Republik, als Antwortete auf die Frage eines Journalisten während einer Pressekonferenz am 23. Februar.

Für den Sprecher der Präsidentschaft der Republik ist Jean Ping „auf dem absteigenden Ast“ und versucht durch diese Erklärung, „medial zu existieren“. Denn „wenn man sich wirklich für den Inhalt seiner Erklärung interessiert, bedeutet Machtvakuum die Tatsache, dass es keine Ausübung des Amtes gibt. Heute haben wir alle gesehen, wie sich der Präsident der Republik mit einigen der höchsten Persönlichkeiten der Welt getroffen und unterhalten hat.“ (siehe Foto)

Trotz der Zweifel einiger Oppositioneller an seiner Regierungsfähigkeit hat Ali Bongo in den letzten Monaten mehrere offizielle Reisen ins Ausland unternommen. Er empfängt darüber hinaus Persönlichkeiten, leitet Ministerratssitzungen usw. Er soll sich übrigens darauf vorbereiten, bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2023 erneut zu kandidieren.