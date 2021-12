Gambia: Adama Barrow wiedergewählt, Opposition schmollt

Amtsinhaber Adama Barrow wurde für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren wiedergewählt. Dies bestätigen die Ergebnisse, die am Sonntagabend von der Unabhängigen Wahlkommission verkündet wurden. Die Opposition hingegen akzeptiert diese Ergebnisse noch nicht, berichtet das Portal afrik.com.

Die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen in Gambia wurden in der Nacht zum Sonntag, dem 5. Dezember, bekannt gegeben. Der amtierende Präsident Adama Barrow hat seine Herausforderer mit 458.519 Stimmen (von ungefähr 900.000 Wählern) oder etwas mehr als 53% der abgegebenen Stimmen vernichtend geschlagen. Sein Hauptrivale, der Anwalt Ousainou Darboe, erhielt 238.253 Stimmen oder 27,7% der abgegebenen Stimmen. Die Wahlbeteiligung war sehr hoch und lag laut der Unabhängigen Wahlkommission bei 89%.

Im Lager des wiedergewählten Präsidenten wurde in den Straßen der Hauptstadt Banjul mit Hupen, Trillerpfeifen, Musik und Tanz gefeiert. Der McCarthy Square, auf dem sich die Anhänger von Adama Barrow versammelten, war voller Menschen. In einer Ansprache an die Menge sagte der wiedergewählte Präsident, er sei von „einem großen Gefühl der Freude und Demut“ beseelt. Er dankte der Unabhängigen Wahlkommission für die erfolgreiche Durchführung der versprochenen freien, fairen und transparenten Wahlen“. Er lobte auch „den Rat der Weisen der ECOWAS und die ehemaligen Staatsoberhäupter, die all ihre Aktivitäten zurückgestellt haben, um zu kommen und uns wie Brüder und Schwestern zu begleiten“.

Adama Barrow versprach außerdem, „Gambia zu einem besseren Land für alle“ zu machen. Der wiedergewählte Präsident rief seine Anhänger dazu auf, die Wähler seiner Konkurrenten zu respektieren. Diese hatten die Teilergebnisse, die dem scheidenden Präsidenten einen großen Vorsprung bescheinigten, zunächst angefochten.

Ousainou Darboe, der mit Mammah Kandeh und Essa Mbaye Faal, zwei weiteren Kandidaten, dabeiwar, sagte: „Im Moment lehnen wir die bisher von der Wahlkommission verkündeten Ergebnisse ab“und fügte hinzu: „Alle Handlungsmöglichkeiten liegen auf dem Tisch“, und rief „alle Gambier auf, vorerst ruhig und friedlich zu bleiben“.