Gaza: Südafrika fordert vom IGH weitere Dringlichkeitsmaßnahmen gegen Israel

Südafrika fordert den Internationalen Gerichtshof (IGH) auf, eine weitere Anordnung gegen Israel zu erlassen. In einem am Mittwochabend eingereichten Antrag warnte Pretoria vor einer Hungersnot in Gaza und forderte die Richter auf, ein Ende der Kampfhandlungen anzuordnen. Südafrika beschuldigt Israel, gegen die Völkermordkonvention zu verstoßen, berichtet RFI.

In Gaza zu verhungern ist kein Risiko mehr, sondern eine Realität, so schreibt Südafrika im Wesentlichen in seiner Klageschrift an den Gerichtshof. Pretoria beschuldigt Israel, die Palästinenser absichtlich auszuhungern. Pretoria beschuldigt die israelische Führung weiterhin, humanitäre Hilfe als Verhandlungsmasse zu benutzen. Und das Massaker von Ende Februar, bei dem 118 Palästinenser starben, als sie versuchten, Zugang zu den Lastwagen mit der humanitären Hilfe zu erhalten. Am 26. Januar hatte der Gerichtshof zwar keine Entscheidung in der Sache getroffen, aber dennoch eine erste Dringlichkeitsverfügung erlassen, in der er den jüdischen Staat unter anderem dazu aufforderte, den Gaza-Bewohnern Zugang zu humanitärer Hilfe zu gewähren.

Dies ist das zweite Mal, dass Pretoria das höchste UN-Gericht mit Sitz in Den Haag um zusätzliche Maßnahmen ersucht, nachdem sein erster Antrag im Februar abgelehnt worden war.

Südafrika fordert die Richter daher auf, sowohl Israel als auch die Hamas dringend anzuweisen, die Kämpfe zu beenden, die Geiseln freizulassen und Gefangene zu befreien. Pretoria fordert die Richter außerdem auf, Israel anzuweisen, die Blockade des Gazastreifens aufzuheben und den Gaza-Bewohnern Zugang zu humanitärer Hilfe zu gewähren.

Und vor allem fordert Südafrika die Richter auf, daran zu erinnern, dass alle Mitgliedstaaten der Völkermordkonvention sich jeglichen bewaffneter Aktionen oder Unterstützung enthalten müssen. Mit anderen Worten: Südafrika fordert die Richter auf, ein Waffenembargo zu verhängen. In einem anderen Fall, der letzte Woche eingereicht wurde, ersuchte Nicaragua die Richter, Deutschland anzuweisen, seine Waffenexporte nach Israel einzustellen.