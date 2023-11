Gedenkfeiern zum 11. November in Afrika: Eine Hommage an die afrikanischen Soldaten

Der 11. November ist in Afrika, wie in vielen anderen Ländern der Welt, ein Feiertag zum Gedenken an den Waffenstillstand von 1918, der den Ersten Weltkrieg beendete. Dieser Tag hat in Afrika eine besondere Bedeutung, da er dazu dient, die vielen afrikanischen Soldaten zu ehren, die im Großen Krieg gekämpft haben.

Historischer Beitrag der afrikanischen Soldaten

Diese Soldaten aus allen Teilen des Kontinents nahmen an den entscheidenden Schlachten des Konflikts teil, ertrugen schwierige Bedingungen und brachten oftmals große Opfer. In Algerien kämpften beispielsweise mehr als 175.000 algerische Soldaten an der Front, während in Südafrika mehr als 20.000 schwarze Soldaten an der Seite der britischen Streitkräfte kämpften. In Ägypten wurden mehr als 10.000 Soldaten für den Dienst in der osmanischen Armee rekrutiert. Diese Zahlen belegen das Ausmaß der afrikanischen Beteiligung am Krieg, die über diese Länder hinausging und fast alle Regionen des Kontinents betraf.

Das Gedenken an den 11. November bot Gelegenheit für offizielle Zeremonien und populäre Veranstaltungen. In Algerien leitete Präsident Abdelmadjid Tebboune die offizielle Zeremonie im Jahr 2023 und ehrte die gefallenen algerischen Soldaten.

In Südafrika ehrte Präsident Cyril Ramaphosa in einer bewegenden Rede die schwarzen südafrikanischen Soldaten.

Im Senegal wurde die offizielle Gedenkfeier zum 11. November 2023 von Präsident Macky Sall geleitet. Das Staatsoberhaupt legte am Fuße des Kriegerdenkmals einen Kranz zu Ehren der senegalesischen Soldaten (Tirailleurs sénégalais genannt) nieder, die im Großen Krieg gekämpft hatten.

In seiner Rede erinnerte Präsident Sall daran, dass Senegal mehr als 20.000 Soldaten entsandt hatte, um an der Seite der alliierten Streitkräfte zu kämpfen. Er würdigte auch das Andenken dieser Soldaten, die zum Sieg der Alliierten beigetragen hatten.

Neben der offiziellen Zeremonie fanden am 11. November 2023 in Senegal auch Volksveranstaltungen statt. Demonstrationen, die von Veteranenverbänden und Verbänden der Nachkommen afrikanischer Soldaten organisiert wurden. Aber auch von Vereinigungen, die sich für die Rechte von Minderheiten einsetzen.

Diese Gedenkfeiern wurden durch populäre Veranstaltungen ergänzt, die von Veteranenverbänden und Verbänden der Nachkommen afrikanischer Soldaten organisiert wurden. In Algerien und Südafrika marschierten Hunderte von Menschen auf, um diesen oftmals von der Geschichte vergessenen Helden zu gedenken.

Nachkriegsauswirkungen und zeitgenössische Reflexionen

Die Teilnahme afrikanischer Soldaten am Ersten Weltkrieg hatte tiefgreifende Auswirkungen in ihren Heimatländern. Sie schürte die Unabhängigkeitsbewegungen und förderte das politische und soziale Bewusstsein. Diese Aspekte, die in der traditionellen Geschichtsschreibung häufig vernachlässigt werden, sind für das Verständnis der postkolonialen Entwicklung Afrikas von entscheidender Bedeutung.

Außerdem boten diese Gedenkfeiern die Gelegenheit, über Frieden, Versöhnung und den Kampf gegen Ungleichheit und Diskriminierung nachzudenken. Sie erinnern daran, wie wichtig es ist, die Vielfalt und Komplexität der Kriegsgeschichte anzuerkennen und die Erinnerung an diejenigen zu respektieren, die ihr Leben für eine bessere Zukunft geopfert haben.

So ist der 11. November in Afrika mehr als nur ein historischer Gedenktag; er ist ein Moment der tiefen Anerkennung und der kollektiven Reflexion über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Kontinents. Durch die Ehrung der afrikanischen Soldaten feiert Afrika nicht nur seine Geschichte, sondern bekräftigt auch sein Engagement für Frieden, Gerechtigkeit und Gleichheit für alle. (Quelle: afrik.com, Foto: Bibliothèque nationale de France auf wikipedia)