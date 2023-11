Das sind die Gründe, warum Afrika jährlich 952,5 Milliarden Dollar Verlust macht

– Die Landwirtschaft trägt zu mehr als einem Drittel zum BIP Afrikas bei.

– Die versteckten Kosten belaufen sich jedoch auf schier unglaubliche 952,5 Milliarden Dollar jährlich.

– Ostafrika hat mit 264,9 Milliarden Dollar die höchsten Verluste zu verzeichnen.

Obwohl die Landwirtschaft oft als Grundlage vieler afrikanischer Volkswirtschaften angesehen wird und mehr als ein Drittel des BIP ausmacht, ist sie auch ein Sektor, der mit versteckten Kosten im Zusammenhang mit den Agrarnahrungsmittelsystemen konfrontiert wird, die letztlich die Lebensmittelpreise in die Höhe treiben.

Nach Untersuchungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (Fao) verliert oder verursacht Afrika jährlich 952,5 Milliarden Dollar durch Probleme, die direkt mit der landwirtschaftlichen Produktion zur Ernährung der Welt zusammenhängen, wobei Ostafrika mit 264,9 Milliarden Dollar die Hauptlast dieses Verlustes trägt, schreibt Business Insider.

Der Fao-Jahresbericht über den Zustand von Ernährung und Landwirtschaft, der diese Woche veröffentlicht wurde, enthält eine Präsentation der Studie, aus der hervorgeht, dass landwirtschaftliche Produktion und Verbrauch zwar als einfache Transaktionen erscheinen, es aber erhebliche versteckte Kosten gibt, die in Entwicklungsländern vermutlich höher sind als in Industrieländern.

In der Vergangenheit haben die Länder die versteckten Kosten der Landwirtschaft und die mit der landwirtschaftlichen Produktion verbundenen BIP-Verluste übersehen, aber diese Kosten werden allmählich viel bedeutender als die Vorteile, die sich aus der landwirtschaftlichen Produktion ergeben.

Die UN-Organisation hat die Verluste, die durch verschiedene Faktoren wie Unterernährung, veränderte Land- und Wassernutzung, Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft und den Verlust von Wirtschaftsleistung durch „ungesunde Ernährungsgewohnheiten“ verursacht werden, mit einem Geldwert bewertet.

Nach Angaben der Fao werden die versteckten Kosten im Zusammenhang mit den Lebensmittelsystemen weltweit auf 12,7 Billionen Dollar jährlich geschätzt. Dies entspricht etwa 10 % des weltweiten BIP, da die Landwirtschaft nur 4 % dazu beiträgt.

Der Analyse zufolge stellen die Produktivitätsverluste im Zusammenhang mit Krankheiten, die durch ungesunde Ernährungsgewohnheiten verursacht werden, die größten versteckten Kosten der Agrar- und Ernährungssysteme weltweit dar. Sie machen etwa 73 % aller versteckten Ausgaben weltweit aus, d. h. 9,3 Billionen Dollar jährlich.

Am teuersten sind schlechte Ernährungsgewohnheiten in Afrika, die den Kontinent jährlich 391 Milliarden Dollar und zusätzlich 18 Milliarden Dollar an Krankheiten aufgrund von Unterernährung kosten.

Im Vergleich zu anderen Teilen der Welt haben die afrikanischen Agrar- und Ernährungssysteme die zweithöchsten versteckten Kosten zu tragen: die Verluste, die durch die Armut der Beschäftigten in der Agrar- und Ernährungswirtschaft verursacht werden, belaufen sich auf 284,8 Milliarden Dollar oder fast 30 % aller versteckten Kosten auf dem Kontinent. (Bild: RobertoVi auf Pixabay)