Ghana: Anti-LGBTQ+ Gesetz könnte dem Staat 4 Milliarden Dollar entziehen, warnt die Regierung

Eine Woche nach seiner fast einstimmigen Verabschiedung durch das ghanaische Parlament ist das neue Gesetz gegen LGBTQ+ immer noch nicht vom Präsidenten verkündet worden. In Erwartung der Unterzeichnung warnte der Finanzminister in einer am Montag, den 4. März veröffentlichten Erklärung vor den wirtschaftlichen Folgen eines solchen Gesetzes: seiner Meinung nach könnte Ghana ein ganzer Geldsegen an internationaler Finanzierung entgehen, ein Verlust, der sich auf 3,8 Milliarden Dollar belaufen könnte, berichtet RFI .

Fast vier Milliarden Dollar weniger über einen Zeitraum von fünf bis sechs Jahren, davon 850 Millionen Dollar, die bereits in diesem Jahr verlorengehen: dies sind einige Punkte der Warnung des ghanaischen Finanzministers. Der Hauptgrund: Die Verabschiedung des Anti-LGBTQ+-Gesetzes würde laufende und zukünftige Finanzierungen der Weltbank gefährden, so der Finanzminister. Das folglich klaffende Loch im Staatshaushalt hätte vielfältige Auswirkungen, insbesondere gegenüber dem Internationalen Währungsfonds (IWF): 2023 hat Ghana vom IWF eine Finanzierung in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar erhalten, die über drei Jahre verteilt wird. Die nächsten Auszahlungen dieser Hilfe könnten ohne die Mittel der Weltbank kompliziert werden, warnt der Minister.

Dies würde ein großes wirtschaftliches Risiko für das Land darstellen. Ghana hat gerade erst begonnen, sich aus einer jahrelangen Wirtschaftskrise zu befreien: Die Inflation, die derzeit bei rund 25% liegt, hat im Dezember 2022 mit 54% einen historischen Höchststand erreicht. Der ghanaische Cedi hat Mühe, seinen Wert gegenüber dem Dollar wieder zu steigern.

Bevor Ghana das Anti-LGBTQ+-Gesetz verabschiedet, sollte es seine eigene Wirtschaft konsolidieren und sogar Partnerschaften mit „konservativeren“ Staaten wie China oder arabischen Ländern aufbauen, so die Schlussfolgerung des Finanzministers. „Wenn der Präsident das Gesetz nicht fördert, wird die Opposition es nutzen, um eine Offensive zu starten.

In der Folge wandte sich Präsident Nana Akufo-Addo an eine Reihe von Diplomaten: „Ich weiß, dass die vergangene Woche bei einigen Freunden Ghanas die Befürchtung geweckt hat, dass unser Land seiner langen Tradition der Achtung der Menschenrechte den Rücken kehren könnte. Ich versichere Ihnen, dass ein solcher Rückschritt weder in Betracht gezogen noch verursacht wird.“

Der ghanaische Politikwissenschaftler Kobby Mensah ist jedoch der Ansicht, dass die Nichtverabschiedung des Anti-LGBTQ-Gesetzes das Lager von Akufo-Addo bei den Präsidentschaftswahlen im Dezember extrem teuer zu stehen kommen würde. „Die Koalition, die zwischen den Parteien gebildet wurde, um das Gesetz zu verabschieden, ist die breiteste, die dieses Land je gesehen hat. Wenn der Präsident dieses Gesetz nicht fördert, bin ich überzeugt, dass die Opposition es nutzen wird, um bei den nächsten Wahlen eine Offensive gegen die Präsidentenpartei aufzubauen.“