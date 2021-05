Global Startup Awards Africa: Afrikas Top-Tech-Innovatoren entdecken, unterstützen und weltweit sichtbar machen

Afrikanisches Unternehmertum entdecken, unterstützen und sichtbar machen: Zum ersten Mal haben die Macher der Zukunft aus den 55 Mitgliedsstaaten der Afrikanischen Union die Chance, am weltweit größten unabhängigen Wettbewerb teilzunehmen, der dem Startup-Ökosystem gewidmet ist, mit der Eröffnung der Nominierungen für die Global Startup Awards (GSA) Africa (www.GlobalStartupAwards.com). Diese Auszeichnungen bieten der gesamten Wertschöpfungskette des Ökosystems Sichtbarkeit, Zugang zu wertvollen globalen Verbindungen und die Möglichkeit, Partnerschaften auf dem gesamten Kontinent zu bilden.

Laut dem 2020 Africa Tech Venture Capital Report, der von Partech veröffentlicht wurde, haben trotz der Auswirkungen der globalen Pandemie mehr Startups in Afrika im Jahr 2020 Finanzierungsrunden abgeschlossen als in den Vorjahren – ein Phänomen, das in keiner anderen Region der Welt zu beobachten ist. Und der Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen, denn seit Januar 2021 wurden auf dem Kontinent Finanzierungsdeals in Höhe von über 560 Millionen US-Dollar angekündigt. „In Verbindung mit dem Start der afrikanischen kontinentalen Freihandelszone markiert diese Entwicklung den Beginn eines monumentalen Jahres für Afrika. Wir wussten, dass die Zeit reif war, den Kontinent auf die globale Bühne zu bringen, indem wir die afrikanischen Innovationen hervorheben und sie der Welt präsentieren“, sagt Caitlin Nash, Mitbegründerin der Global Innovation Initiative Group, die die Rechte an der GSA Africa besitzt. „Über die globale Sichtbarkeit hinaus erhalten Startups, Einzelpersonen und die Organisationen, die sie unterstützen, Zugang zu einem globalen Netzwerk und grenzüberschreitenden Kooperationsmöglichkeiten. “

Der Wettbewerb zeichnet alle Aspekte des Ökosystems aus und belohnt sie, von den Startups selbst, über die Menschen, die sie unterstützen, bis hin zu den Organisationen, die mit diesen Visionären zusammenarbeiten, um Großes zu erreichen. Hier sind die Kategorien für den diesjährigen Wettbewerb:

– Women in Tech zeichnet ein bahnbrechendes Tech-Startup aus, das von einer oder mehreren Frauen gegründet wurde und ihnen gehört.

– AgriTech wird für innovative Lösungen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelproduktion, Anbaumethoden und Ernährung vergeben.

– HealthTech wird an ein Startup vergeben, das durch innovative BioTech-, HealthTech-, Wellness- und Telemedizin-Lösungen medizinische Durchbrüche zur Verbesserung der Lebensqualität erzielt.

– CommerceTech zeichnet das Startup aus, das Afrika verbindet, indem es Handel durch Technologien ermöglicht, die von Mobile Commerce, E-Commerce, Blockchain und Kryptowährungen bis hin zu Fintech, Insurtech und Big Data reichen.

– IndustrialTech verankert das Startup, das die Industrialisierung Afrikas vorantreibt, mit innovativen Lösungen für Sicherheit, Bergbau, Fertigung, Produktion, Logistik, Mobilität und Supply Chain Management.

– ESG Tech wird an das Startup vergeben, das Lösungen für Umwelt, sozialen Einfluss oder Corporate Governance in Bereichen wie erneuerbare Energien, CleanTech, Nachhaltigkeit, Recycling, Wasser und Hygiene, Menschenrechte, EdTech, GovTech, Politik und Regulierung u.a. ermöglicht.

– Startup of the Year ehrt ein Startup, das die nächste Generation von Startups inspiriert, indem es einen positiven Einfluss auf die Wirtschaft und die Welt im Allgemeinen ausübt. Es muss sich um ein Produkt und/oder eine Dienstleistung handeln, das/die bereits erfolgreich auf dem Markt ist und seine Branche mit einem innovativen Ansatz aufmischt.

– Best Newcomer zeichnet ein Startup aus, das weniger als zwei Jahre alt ist und das Potenzial hat, in Zukunft das Startup des Jahres zu werden. Sein Produkt und/oder seine Dienstleistung muss bereits auf dem Markt sein und kurz davorstehen, einen positiven Einfluss auf die Wirtschaft und die Welt zu haben.

– Der Founder of the Year wird an einen Startup-Gründer oder Mitgründer verliehen, der starke Führungsqualitäten bewiesen und herausragende Geschäftsergebnisse erzielt hat, während er sein Team inspiriert und ein Vorbild für die nächste Generation von Gründern ist.

– Der Preis „Best Accelerator/Incubator Program“ zeichnet ein zeitlich begrenztes, kohortenbasiertes, auf Mentorenschaft ausgerichtetes Programm aus, das Unternehmern hilft und sie befähigt, das Wachstum ihrer innovativen Unternehmen voranzutreiben, indem es Werkzeuge, Ressourcen, Verbindungen, Wissen und Expertise bereitstellt.

– Der Best Co-Working Space wird an einen Coworking Space verliehen, der Anerkennung für die Dienstleistungen, Unterstützung und Ressourcen verdient, die er schnell wachsenden Startups bietet, und für seine Fähigkeit, eine innovationsfördernde Kultur und Umgebung zu schaffen.

Die Mission der GSA Africa und die diesjährigen Wettbewerbskategorien stehen im Einklang mit der Agenda 2063 der Afrikanischen Union, die darauf abzielt, Afrika zu ernähren, zu industrialisieren, zu integrieren und letztendlich die Lebensqualität der afrikanischen Bürger zu verbessern.

Mara Zhanet, Country Partner der GSA Africa und Leiterin des Jacaranda Hub in Sambia, fasst zusammen: „Dies ist das erste Mal, dass die GSA Africa alle 55 AU-Mitgliedsstaaten erreicht, und es ist ein großer Schritt für die afrikanische Innovation. Die Auszeichnungen werden der Welt afrikanische Innovationen zeigen und afrikanische Innovatoren auf der globalen Bühne platzieren und dabei helfen, aufstrebende Innovatoren in Afrika mit noch nie dagewesenen Möglichkeiten zu verbinden. “ (APO Group/GSA)