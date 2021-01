Gorillas im San Diego Zoo Safari Park positiv auf Covid-19 getestet

Mitglieder der Gorillatruppe im San Diego Zoo Safari Park sind positiv auf SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht, getestet worden. Am Mittwoch, den 6. Januar, begannen zwei der Gorillas zu husten. Aufgrund der aktuellen Umstände hat der San Diego Zoo Global damit begonnen, Kotproben der Gorillas über das California Animal Health and Food Safety Laboratory System (CA HFS) auf SARS-CoV-2 zu testen. Am 8. Januar wurde bei den vorläufigen Tests das Virus bei der Gorillatruppe nachgewiesen. Die National Veterinary Services Laboratories (NVSL) des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) bestätigten am Montag, den 11. Januar, die positiven Ergebnisse, teilt der Park in einer Pressemitteilung mit.

Die Testergebnisse bestätigen das Vorhandensein von SARS-CoV-2 bei einigen der Gorillas und schließen das Vorhandensein des Virus bei anderen Mitgliedern der Truppe nicht definitiv aus.

„Abgesehen von einigen Verstopfungen und Husten geht es den Gorillas gut“, sagte Lisa Peterson, Geschäftsführerin des San Diego Zoo Safari Park. „Die Truppe bleibt zusammen in Quarantäne und isst und trinkt. Wir sind voller Hoffnung auf eine vollständige Genesung.“

Es wird vermutet, dass die Gorillas die Infektion von einem asymptomatischen Mitarbeiter erworben haben, obwohl sie alle empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen befolgt haben, einschließlich der COVID-19 Sicherheitsprotokolle der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und der San Diego County Public Health sowie das Tragen von PSA, wenn sie in der Nähe der Gorillas waren. Forschungsstudien haben bestätigt, dass einige nicht-menschliche Primaten anfällig für eine Infektion mit SARS-CoV-2 sind, aber dies ist der erste bekannte Fall einer natürlichen Übertragung auf Menschenaffen, und es ist nicht bekannt, ob sie eine ernsthafte Reaktion zeigen werden.

„Seit fast einem Jahr arbeiten unsere Teammitglieder unermüdlich und mit äußerster Entschlossenheit daran, sich gegenseitig und die Wildtiere in unserer Obhut vor diesem hochansteckenden Virus zu schützen“, sagte Peterson. „Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und der Wildtiere in unserer Obhut bleibt unsere oberste Priorität.“

Die Wildtierpfleger und Naturschützer von San Diego Zoo Global betreuen seit Jahrzehnten Familiengruppen von Gorillas im San Diego Zoo und im San Diego Zoo Safari Park und bringen ihr Fachwissen in die Bemühungen zum Schutz dieser Tierart im Ebo-Wald in Kamerun ein. Der San Diego Zoo Global verfügt über strenge Biosicherheitsmaßnahmen, um alle Wildtiere in seiner Obhut zu schützen, und hat seine Wildtierpopulationen erfolgreich vor aufkommenden Krankheitsbedrohungen in der Gemeinschaft wie der Newcastle-Krankheit und dem West-Nil-Virus geschützt. Im März 2020, als die Gemeinschaft auf die Pandemie reagierte, arbeiteten Wissenschaftler des San Diego Zoo Global mit Seuchenexperten zusammen, um ihr Fachwissen im Bereich der Biosicherheit mit der USDA, AZA und anderen Organisationen zu teilen und so Branchenpraktiken zum Schutz von Wildtieren weltweit zu etablieren.

Der San Diego Zoo Safari Park ist, wie viele andere öffentliche Einrichtungen auch, seit dem 6. Dezember für die Öffentlichkeit geschlossen. Das Primatenhabitat im San Diego Zoo Safari Park ermöglicht es den Menschenaffen, sich jederzeit in sicherer Entfernung von allen Gästen aufzuhalten und stellt kein öffentliches Gesundheitsrisiko dar. (San Diego Zoo Safari Park)