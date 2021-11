Guten Morgen, Afrika! – Der tägliche Morgenüberblick mit Nachrichtenlinks

Hier unsere Auswahl relevanter / interessanter Presseartikel zum Thema Afrika. Die heutigen Themen: Sudan (Verhandlungen, Proteste, Annäherung an Israel) – Schutz des Kongobeckens – Schulbrand in Niger – Südafrika (Strom-Blackout, vorzeitige Haftentlassung Oscar Pistorius), Möglicher Angriffsversuch auf Israelis im Auftrag Irans in Afrika:

Sudan – Arabische Liga verhandelt mit Militär und Vertretern der abgesetzten Regierung – Dlf

Das Kongobecken – So wird die Lunge unseres Planeten geschützt | Euronews

Kurz vorm Total-Blackout: Südafrika stellt ganzen Regionen den Strom ab – N-TV

Sudan: Kein Ende der Proteste – Tränengas auf Demonstranten | Euronews

Bericht: Möglicher Angriffsversuch auf Israelis im Auftrag Irans in Afrika vereitelt – RT DE

Niger: 26 Grundschulkinder kommen bei Brand in Klassenzimmer ums Leben – RT DE

Putsch im Sudan: Annäherung an Israel – Israel heute

Südafrika: Oscar Pistorius könnte bald vorzeitig aus Haft entlassen werden – RND