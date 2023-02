Guterres auf dem AU-Gipfeltreffen: „Das 21. Jahrhundert hat das Zeug dazu, das Jahrhundert Afrikas zu werden“

Auf dem Gipfeltreffen der Afrikanischen Union (AU) in Addis Abeba versprach UN-Generalsekretär António Guterres, dass die Vereinten Nationen dem afrikanischen Volk „in dieser Zeit enormer Verheißungen und Potenziale“ zur Seite stünden, und bekräftigte, dass „das 21. Jahrhundert alles hat, um das Jahrhundert Afrikas zu sein“.

“ Afrika ist bereit, Fortschritte zu machen. Die Agenda 2063. Das Jahrzehnt der finanziellen und wirtschaftlichen Eingliederung von Frauen. Der Überfluss an natürlichen Ressourcen. Und sein größter Vorteil: seine Menschen, die ein breites Spektrum an Kulturen und Sprachen repräsentieren“, sagte der UN-Chef vor den Staats- und Regierungschefs, die an dem Gipfel teilnahmen. Er zeigte sich insbesondere erfreut über die Bemühungen zur Schaffung von Arbeitsplätzen und das enorme Potenzial der kontinentalen afrikanischen Freihandelszone.

„Das 21. Jahrhundert könnte – und muss – das Jahrhundert Afrikas sein. Wir müssen aus dem natürlichen, menschlichen und unternehmerischen Reichtum des Kontinents schöpfen, um ihn Wirklichkeit werden zu lassen“, betonte Guterres bei einem Pressebriefing am Rande des Gipfels.

Zunächst müsse jedoch eine Reihe von Herausforderungen überwunden werden, so Guterres: Ein dysfunktionales und unfaires globales Finanzsystem, das vielen afrikanischen Ländern den dringend benötigten Schuldenerlass und die konzessionäre Finanzierung vorenthält; Systeme und Strukturen – von Gesundheit und Bildung bis hin zu Sozialschutz, Arbeitsplatzbeschaffung und Geschlechtergleichstellung -, in die zu wenig investiert wird ; eine Krise der Lebenshaltungskosten – mit steigenden Lebensmittel- und Energiepreisen, die durch die russische Invasion in der Ukraine verschärft werden; ein Klimachaos, das tödliche Überschwemmungen und Dürren verursacht; und komplexe Bedrohungen für Frieden und Sicherheit – einschließlich endemischem Terrorismus -, die das Leben und die Zukunft von Menschen auf dem gesamten Kontinent gefährden.

Unterstützen Sie die afrikanische Wirtschaft!

Zunächst rief er die internationale Gemeinschaft auf, etwas für die afrikanische Wirtschaft zu tun, und forderte ein neues Bretton-Woods, „um den Entwicklungsländern eine größere Stimme in den globalen Institutionen zu geben und eine neue Schuldenarchitektur zu schaffen, die Erleichterungen bietet, wenn die Länder sie am dringendsten benötigen“.

„Ich habe auch die multilateralen Entwicklungsbanken dazu aufgerufen, ihre Geschäftsmodelle umzugestalten, neue Risiken zu akzeptieren und ihre Mittel massiv zu mobilisieren, um mehr privates Kapital in die Entwicklungsländer zu locken und die Ressourcen zu vervielfachen, die in die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) investiert werden können“, fügte er hinzu. „Ich habe die entwickelte Welt dazu aufgerufen, den Schwellenländern zur Seite zu stehen, während sie schwierige Übergänge vollziehen, von denen die Welt durch ein ehrgeizig finanziertes globales Programm zur Förderung der SDGs profitieren wird.“

Der UN-Chef erinnerte daran, dass sich oftmals langjährige Entwicklungsprobleme mit Klimachaos, wirtschaftlichen Schocks und gewalttätigen Konflikten verbinden können „und sich in einen Strudel humanitärer Katastrophen verwandeln“.

Da heute 339 Millionen Menschen humanitäre Hilfe benötigen, was einem Anstieg von mehr als 25% seit dem letzten Jahr entspricht, kündigte der Generalsekretär am Samstag „die bisher größte Zuweisung aus unserem zentralen Nothilfefonds der Vereinten Nationen an – 250 Millionen US-Dollar zur Bekämpfung von Hungersnöten und zur Reaktion auf unterfinanzierte Krisen“.

„Ich spreche hier von 18 Ländern weltweit, von denen sich 12 auf dem afrikanischen Kontinent befinden. Diese Ressourcen werden einige der schwächsten Menschen in einigen der am meisten vergessenen Krisen der Welt unterstützen, einschließlich derer, die in Afrika vom Hungertod bedroht sind“, fügte er hinzu.

Neben der Entwicklung hält es der UN-Chef auch für notwendig, etwas für das Klima in Afrika zu tun. Seiner Meinung nach gehen die afrikanischen Länder mit gutem Beispiel voran, sei es Kenias Strategie für eine grüne Wirtschaft, Südafrikas Partnerschaft für eine faire Energiewende oder der ehrgeizige Aktionsplan der Afrikanischen Union für einen grünen Aufschwung. Er verwies auf die Zusage der Industrieländer, jährlich 100 Milliarden US-Dollar für die Entwicklungsländer zu mobilisieren, den in Scharm el Scheich vereinbarten Fonds für Verluste und Schäden sowie die Verdoppelung der Mittel für Anpassung und Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung, die Wiederauffüllung des Grünen Klimafonds, die Einrichtung von Frühwarnsystemen, um jeden Menschen auf der Welt innerhalb von fünf Jahren vor Naturkatastrophen zu schützen, und die Ausarbeitung eines Klimasolidaritätspakts, der finanzielle und technische Unterstützung mobilisiert, um den Übergang der Schwellenländer zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen.

Handeln für den Frieden

Der Generalsekretär hält es auch für notwendig, „für den Frieden in Afrika zu handeln“. Er teilt den Optimismus der Afrikaner in Bezug auf das Waffenstillstandsabkommen in Äthiopien unter der Schirmherrschaft der Afrikanischen Union, den Waffenstillstand in Libyen und die Friedensabkommen im Südsudan und in der Zentralafrikanischen Republik sowie die Fortschritte in Somalia. Er erinnerte jedoch daran, dass „unsere Arbeit jedes Jahr komplexer wird“, da „Terrorismus, Gewalt, Unsicherheit und Konflikte auf dem gesamten Kontinent zunehmen und Menschenleben und Menschenrechte gefährden“. Tief besorgt zeigte er sich über die Zunahme der Gewalt durch bewaffnete Gruppen, die kürzlich im Osten der Demokratischen Republik Kongo zu beobachten war, und über den Vormarsch terroristischer Gruppen in der Sahelzone und anderswo.

Er stellte auch fest, dass in einigen Ländern die hart erkämpften demokratischen Errungenschaften wieder verloren gehen, und erklärte, er schließe sich der Forderung der Afrikanischen Union nach der Wiedereinsetzung ziviler und demokratisch gewählter Regierungen in Burkina Faso, Guinea, Mali und Sudan an.

Die Neue Agenda für den Frieden, die die Vereinten Nationen vorschlagen, soll dem Multilateralismus neues Leben einhauchen, indem sie „die Prävention in den Mittelpunkt unserer Arbeit“ stellt, sagte er. „Und wir sind entschlossen, unsere Arbeit mit der Afrikanischen Union zur Förderung demokratischer und offener Regierungsstrukturen zu intensivieren“, sagte er.

„Wir werden die friedenserhaltenden Maßnahmen weiter stärken und verbessern“, fügte der Generalsekretär hinzu. „Aber gleichzeitig, und das möchte ich betonen, unterstützen wir uneingeschränkt die Schaffung einer neuen Generation robuster friedenserzwingender Missionen und Anti-Terror-Einsätze unter der Führung der Afrikanischen Union und mit einem Mandat des Sicherheitsrats nach Kapitel VII – sowie einer gesicherten und vorhersehbaren Finanzierung, auch durch Pflichtbeiträge“. (UNO)