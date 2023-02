Lesetipp/SZ: Bill Gates hat Angst um Afrika

Vernachlässigt die Weltgemeinschaft gerade einen ganzen Kontinent? Microsoft-Gründer und Philanthrop Bill Gates warnt davor, Afrika zu vergessen – bei aller berechtigten Sorge um die Ukraine.

Die Sicherheitskonferenz in München wird in diesem Jahr von einem Thema beherrscht: dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und dessen Folgen. Und das, so Bill Gates, auch zurecht. Doch der Microsoft-Gründer ist nach München gereist, um im Rahmen der Munich Economic Debates, einer Veranstaltungsreihe des Ifo-Instituts und der Süddeutschen Zeitung, dafür zu plädieren, dass ein anderes Thema nicht in Vergessenheit gerät. Gates sorgt sich um den afrikanischen Kontinent.

