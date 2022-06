Horn von Afrika: FAO ruft zu 172 Millionen US-Dollar auf, um eine Hungersnot zu verhindern

Angesichts der wachsenden Gefahr einer Hungersnot am Horn von Afrika aufgrund schwerer und langanhaltender Dürre ist Nothilfe erforderlich, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern, warnte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) am Montag mit einem Aufruf über 172 Millionen US-Dollar.

Da der Höhepunkt der Krise immer näher rückt, konzentriert sich dieser überarbeitete Plan zur schnellen Reaktion und Milderung ausschließlich auf vier Epizentren der Dürre in der Region: Dschibuti, Äthiopien, Kenia und Somalia. „Eine schnelle und groß angelegte Umsetzung ist sofort erforderlich“, sagte David Phiri, Koordinator des subregionalen Büros der FAO für Ostafrika.

Die FAO ruft zu einer Gesamtsumme von 219 Millionen US-Dollar auf. Bisher hat die UN-Organisation rund 47 Millionen US-Dollar mobilisiert, so dass eine Lücke von 172 Millionen US-Dollar bleibt. „Die Kosten für humanitäre Maßnahmen werden exponentiell steigen, und die Auswirkungen auf das Leben der Menschen wären enorm, wenn wir nicht früh genug oder in dem erforderlichen Umfang handeln, um eine Katastrophe zu verhindern“, fügte Phiri hinzu.

Der Zeitplan für den neuen Plan wurde von Juni bis Dezember 2022 verlängert, um eine Verschlechterung der Ernährungssicherheit in der Region zu verhindern, die Existenzgrundlage und damit das Leben von fast fünf Millionen Bewohnern in den vier Ländern zu retten. Mit den bisher eingegangenen Geldern soll lebensrettende Hilfe in Form von Bargeld und Existenzmittelpaketen für rund 700.000 Menschen bereitgestellt werden.

Man rechnet mit über 16 Millionen Menschen in einer Nahrungsmittelkrise. Laut der UN-Organisation mit Sitz in Rom könnten jedoch noch Millionen weitere Menschen erreicht werden, wenn der Plan vollständig finanziert wird.

„Die landwirtschaftlichen Lebensgrundlagen sind in den humanitären Reaktionen weitgehend unterfinanziert, selbst bei Dürren, wenn die Landwirtschaft 80% der Auswirkungen trägt“, sagte Rein Paulsen, Direktor des Büros für Notfälle und Resilienz der FAO.

Der Aufruf der FAO kommt zu einer Zeit, in der die Region bereits mit einem „hohen Maß an Ernährungsunsicherheit“ konfrontiert ist. „Der Status quo ist keine Option mehr. Es ist an der Zeit, richtig in eine effektivere und zukunftsorientierte Hilfe zu investieren. Diese muss mit langfristiger Entwicklungshilfe verknüpft werden“, argumentierte Paulsen.

Derzeit dürften sich allein aufgrund der Dürre in Äthiopien, Kenia und Somalia mehr als 16 Millionen Menschen in einer Krisensituation (Integrierte Klassifizierung der Ernährungssicherheit – IPC – Phase 3) oder in einem noch schlimmeren Ausmaß akuter Ernährungsunsicherheit befinden. Allein in Kenia werden bis Juni 2022 wahrscheinlich mehr als 4 Millionen Menschen von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen sein, gegenüber den ursprünglich für denselben Zeitraum prognostizierten 3,5 Millionen.

213.000 Somalier befinden sich in einer „katastrophalen und dringenden“ Situation.

Auch in Somalia sind nun mehr als 7 Millionen Menschen (fast die Hälfte der Bevölkerung) bis mindestens September 2022 von einer krisenhaften oder noch schlimmeren Ernährungsunsicherheit betroffen, darunter mehr als 2 Millionen Menschen in einer Notsituation (Phase 4 des CIP) und 213.000 Menschen in einer Katastrophensituation (Phase 5 des CIP).

Anfang Mai zeigten die Bewertungen der langen Regenzeit 2022 (März bis Mai) „schlechte Ergebnisse in der Region“. Dies bedeutete eine vierte unterdurchschnittliche Regenzeit für Äthiopien, Kenia und Somalia.

Eine solche Situation hat „verheerende Folgen für die Ernährungssicherheit“ am Horn von Afrika. (UN)