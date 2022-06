Afrika-Lese-/Videotipp/euronews: Algeriens moderne Landwirtschaft erobert die Wüste

In „Algeria Tomorrow“ geht es in dieser Folge um eine trockene Region in der Sahara, die sich zu einem internationalen Agrarzentrum entwickelt hat. Tausende Arbeitsplätze wurden geschaffen und die Ernährungssicherheit eines ganzen Landes gestärkt.

Die Sahara-Landwirtschaft in El Oued

Im Rahmen seiner Agrarstrategie hat Algerien die Wüste erobert. Mehrere hunderttausend Hektar Land werden in der algerischen Sahara bewirtschaftet. Innerhalb weniger Jahrzehnte sind Sanddünen Gemüsefeldern gewichen. Dort werden Bio-Kartoffeln angebaut. Eine Chance für diese Region, die zu einem der wichtigsten Gemüseproduzenten des Landes geworden ist.

Lesen/schauen Sie HIER den Bericht auf euronews.