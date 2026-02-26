In Paris beginnt der Prozess wegen Cybermobbings gegen Imane Khelif, Star des algerischen Boxsports

Am Donnerstag, dem 26. Februar 2026, beginnt vor dem Tribunal de Paris der Prozess gegen den rechtsextremen Influencer Papacito, der wegen Cybermobbings gegen die algerische Boxerin Imane Khelif angeklagt ist. Khelif war während der Jeux de Paris 2024 zur Olympiasiegerin geworden. Im Zentrum des Verfahrens steht eine Kontroverse um ihr Geschlecht, in deren Folge Imane Khelif Ziel einer massiven Hass- und Desinformationskampagne wurde, die sie schließlich dazu brachte, Anzeige zu erstatten, berichtet RFI.
Sommer 2024 in Frankreich: Während die Olympischen Spiele in Paris auf Hochtouren laufen – insbesondere im Stadion von Roland-Garros – wird die algerische Boxerin Imane Khelif Olympiasiegerin in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm, nach einem perfekten Turnierverlauf, Kampf für Kampf aufgebaut. Dieser Triumph ging in die Geschichte ein, da die damals 26-jährige Algerierin parallel mit einer Welle von Online-Hass konfrontiert war, die nur wenige Minuten nach ihrem ersten Kampf gegen die Italienerin Angela Carini losbrach: Hunderttausende von Nachrichten verbreiteten Falschinformationen, stellten ihr Geschlecht infrage und beschuldigten sie, ein Mann zu sein.
Seit der Einreichung ihrer Anzeige am 12. August 2024 ist die Boxerin Imane Khelif gewissermaßen zu einer Symbolfigur im Kampf gegen Cybermobbing geworden.
Die Ermittlungen führten zu dem rechtsextremen Influencer Papacito – mit bürgerlichem Namen Ugo Gil Jimenez –, der außerdem wegen diskriminierender Beleidigung über soziale Netzwerke angeklagt ist. Für ihn ist es nicht der erste Konflikt mit der Justiz. Sein erster großer Skandal datiert aus dem Jahr 2021, als er ein Video verbreitete, das die Hinrichtung eines Wählers der linken Partei La France insoumise zeigte.
Dieser Prozess ist daher von besonderer Bedeutung, da die Boxerin nach Ansicht von Johanna Soraya Benamrouche mehrere Kämpfe zugleich verkörpert: „Ob sie es ursprünglich wollte oder nicht – Imane Khelif ist zu einem Symbol von mindestens drei Kämpfen geworden: gegen geschlechtsspezifische Cybergewalt, gegen Cyberrassismus und gegen die ständige Infragestellung der Legitimität von Sportlerinnen aus Ländern des globalen Südens. Dass sie sich entschieden hat, öffentlich zu sprechen und anschließend die Justiz einzuschalten, reiht sie in die Tradition von Frauen ein, die sich weigern, angesichts digitaler Gewalt zu verschwinden.“
Was ist also von diesem Prozess zu erwarten? Über eine exemplarische Strafe hinaus gehe es um konkrete Fortschritte im Kampf gegen Cybergewalt, erklärt Johanna Soraya Benamrouche, Mitgründerin der Organisation Féministes contre le cyberharcèlement: „Was wir vor allem erwarten, ist eine klare Anerkennung des schweren, systemischen und diskriminierenden Charakters der Cybergewalt, der sie ausgesetzt war. Eine sogenannte ‚exemplarische‘ Strafe ergibt nur dann Sinn, wenn sie Teil einer umfassenden Politik ist: eine bessere Unterstützung der Betroffenen, mehr Ressourcen für spezialisierte Stellen und eine echte Zusammenarbeit der Plattformen. Wenn man sich auf einen symbolischen Schlag gegen einen Influencer beschränkt, ohne die algorithmischen Logiken anzugehen, die dieses Mobbing profitabel und viral machen, verfehlt man das Wesentliche.“
In Frankreich wird Cybermobbing mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe und 30.000 Euro Geldstrafe geahndet.