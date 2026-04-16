Rund 20 Millionen Menschenleben in Afrika durch Masernimpfung gerettet

Seit 2000 wurden in Afrika durch Impfungen gegen Masern rund 20 Millionen Todesfälle verhindert. Gleichzeitig konnten über 500 Millionen Kinder geschützt werden.
Die Impfprogramme wurden stark ausgebaut: Viele Länder führten eine zweite Impfdosis ein, wodurch die Impfquote deutlich stieg. Insgesamt wurden zusätzlich 622 Millionen Kinder durch Kampagnen erreicht. Dadurch konnten die Masern-Todesfälle halbiert und die Fallzahlen um etwa 40 % gesenkt werden.
Einige Länder erzielten besondere Erfolge: Kap Verde, Mauritius und die Seychellen haben Masern und Röteln sogar vollständig eliminiert.
Auch bei anderen Krankheiten gab es Fortschritte: Impfprogramme schützen heute gegen mehr Krankheiten als früher, und Impfungen retten jährlich Millionen Leben. Neue Impfstoffe, etwa gegen Malaria oder HPV, werden zunehmend eingeführt.
Trotzdem bestehen große Herausforderungen: Die Impfquote ist ungleich verteilt, viele Kinder bleiben ungeimpft. Ursachen sind u. a. schwache Gesundheitssysteme, Bevölkerungswachstum, Krisen und Klimawandel.
Fazit:
Impfungen haben enorme Fortschritte gebracht, aber ohne stärkere Investitionen und bessere Versorgung könnten viele Kinder weiterhin ungeschützt bleiben. (WHO)