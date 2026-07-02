Israelische Medien zeigen sich besorgt über den wachsenden militärischen Einfluss eines afrikanischen Landes

Die Medien in Israel stufen die wachsenden militärischen Fähigkeiten Ägyptens zunehmend als Anlass zur Sorge ein, da das nordafrikanische Land seine militärische Präsenz auf der Sinai-Halbinsel weiter ausbaut.

Diese Besorgnis wurde in einem Bericht des israelischen Nachrichtenportals News1 hervorgehoben. Demnach beobachten israelische Sicherheitsbehörden die fortlaufende Modernisierung und den Ausbau der ägyptischen Streitkräfte sehr genau.

Laut dem Bericht, auf den sich der Middle East Monitor bezieht, haben israelische Verteidigungsexperten die raschen Modernisierungsbemühungen Ägyptens in den vergangenen Jahren analysiert.

Einige israelische Experten vertreten die Auffassung, dass Ägyptens umfangreiche Rüstungsbeschaffungen, Ausbildungsprogramme und Maßnahmen zur Weiterentwicklung seiner Streitkräfte über das hinausgehen, was zur Bewältigung der üblichen Sicherheitsherausforderungen an den westlichen und südlichen Landesgrenzen erforderlich wäre.

Dem Bericht zufolge haben diese Entwicklungen in Teilen der israelischen Sicherheitskreise Sorgen über die weitergehenden strategischen Absichten Ägyptens und die künftige Rolle seiner gestärkten Streitkräfte ausgelöst.

Darüber hinaus beobachten die israelischen Behörden offenbar die militärischen Aktivitäten auf der Sinai-Halbinsel sowie Infrastrukturprojekte und den Ausbau logistischer und operativer Kapazitäten in der gesamten Region.

Die verstärkte Aufmerksamkeit erfolgt vor dem Hintergrund der zunehmenden Instabilität im Nahen Osten infolge des Gaza-Krieges und der allgemein steigenden regionalen Spannungen.

Nach Angaben des Berichts richtet Israel sein besonderes Augenmerk auf militärische Entwicklungen entlang seiner Grenzen, insbesondere auf der Sinai-Halbinsel. Dort gelten Sicherheitsregelungen, die im Friedensvertrag zwischen Ägypten und Israel von 1979 festgelegt wurden.

Trotz dieser Bedenken sei die sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen Kairo und Tel Aviv in den vergangenen Jahren stabil geblieben, insbesondere bei der Bekämpfung terroristischer Bedrohungen in der Region.

Angesichts wachsender geopolitischer Unsicherheiten überprüfen zahlreiche Staaten der Region derzeit ihre Verteidigungsstrategien und bauen ihre militärischen Fähigkeiten aus, um auf zunehmende Bedrohungen und strategische Herausforderungen reagieren zu können. (Quelle: africa.businessinsider)