Jahresausblick 2023 der Deutschen Welle: Afrikas Krisen halten an

In Afrika stehen 2023 einige wichtige Wahlen an, darunter in Nigeria. Sie werden zeigen, ob die Demokratie stabilisiert wird. Doch die Krisen des Kontinents bleiben bestehen, sagen Experten.

Anstehende politische Termine und Ereignisse rücken mit dem Jahreswechsel näher in den Blickwinkel: In Afrika werden 2023 in 17 Ländern Staats- oder Parlamentswahlen abgehalten, die Auswirkungen auf den Kontinent haben werden, sagt die Economist Intelligence Unit und warnt: Die Zeit der Wahlen könne in Afrika sehr unbeständig sein, und es bestehe ein hohes Risiko von politischen Protesten, Massendemonstrationen und Streiks in einer Reihe von Ländern.

Wird die Demokratie stabilisiert?

„Zunächst einmal bleibt zu beobachten, ob das Putsch-Drama, das wir auf dem Kontinent 2022 erlebt haben, weitergeht oder ob das Jahr 2023 einen Bruch mit diesem Phänomen markiert, insbesondere vor dem Hintergrund des jüngsten Putschversuchs in São Tomé und Príncipe“, sagt Fonteh Akum, Geschäftsführer des Instituts für Sicherheitsstudien (ISS) im DW-Interview. In dem Inselstaat im Golf von Guinea scheiterte am 25. November 2022 nach Behördenangaben der Versuch, die Regierung zu stürzen.

