Junger deutscher Urlauber in Kapstadt / Südafrika vermisst

Da wir auch in Südafrika lt. Statistik zahlreiche Leser:innen haben, veröffentlichen wir diesen Beitrag: „Wir vermissen Nick. Er macht grade Urlaub in Kapstadt, und seit Mittwoch ist der Kontakt verloren gegangen. Auch kam er Mittwoch und Donnerstag nicht in seine Unterkunft (in pinelands) nach Hause.

All seine Sachen sind dort noch vor Ort. Donnerstag meldete er sich für einen Surfkurs an, zu dem er auch nicht erschienen ist.

Wir wissen nicht mehr weiter und denken, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Bergwacht und örtliche Polizei, sowie die Deutsche Botschafat sind informiert“, schreibt die Gruppe „Germans in Cape Twon“ auf ihrer facebook-Seite.