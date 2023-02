Kenia: roter Fleck auf dem Hosenanzug einer Abgeordneten sorgt für Tumult im Senat

Bei den Senatsdebatten am Internationalen Frauentag Dienstag, den 14. Februar, erschien eine Abgeordnete der Präsidialkoalition, Gloria Orwoba, mit einem weißen Hosenanzug, der zwischen den Beinen mit Blut befleckt war. Die Senatorin ist eine sehr aktive Aktivistin, die sich für kostenlose Monatsbinden für arme Mädchen einsetzt, berichten diverse Medien, darunter die BBC und RFI.

Es dauerte etwa 15 Minuten, in denen im kenianischen Senat ein lebhafter Schlagabtausch stattfand, bis die Debatte endlich beginnen konnte. Der Grund: der sichtbare rote Fleck auf dem weißen Anzug der Senatorin Gloria Orwoba und eine von mehreren gewählten Abgeordneten, darunter Tabitha Mutinda, die immerhin Mitglied der gleichen Koalition des Präsidenten ist, vorgebrachte Erinnerung an die Geschäftsordnung. „Als Frau und als Senatorin finde ich das sehr unangemessen“, sagte sie. „Man weiß nicht, ob sie sich in ihrem natürlichen weiblichen Zyklus befindet oder ob es sich um einen Werbegag handelt. Das ist sehr unanständig. Unsere Gesellschaft, unsere weibliche Kultur verlangt Intimität“.

Trotz des gemäßigten Schiedsspruchs von Präsident Amason Kingi stieg die Aufregung auf den Rängen, so dass Senator Enoch Wambua noch weiter ging: „Was die Senatorin heute vor dieser Versammlung getan hat, ist eine Schande, es ist eine Beleidigung für die Präsidentschaft.“

Wieder und wieder darauf angesprochen, versuchte Senatorin Gloria Orwoba sich zu verteidigen: „Das ist die Stigmatisierung von Monatsregeln! Das sind Dinge, die unsere jungen Mädchen in den Selbstmord treiben! Es gibt ein junges Mädchen, das sich wegen der Dinge, die ich heute erlebe, umgebracht hat! Und ich verstehe jetzt, warum. Ich bin schockiert, dass es jemand wagt zu sagen, dass diese Versammlung befleckt wurde!“ Doch es half nichts: Präsident Kingi forderte sie schließlich höflich auf, den Senat zu verlassen. Nicht wegen „Empörung“, sondern „damit sie sich umziehen kann“, sagte er. (Foto: Pads for Education/twitter, Video: Standard/twitter)