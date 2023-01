Leopard-Emoji verwendet: Auswärtiges Amt bittet für Tweet zu Lawrows Südafrikabesuch um Entschuldigung

Sergej Lawrow sei in Afrika, um Unwahrheiten zu verbreiten – und nicht, um Raubkatzen zu sehen: Mit einem Tweet nahm das Auswärtige Amt den russischen Außenminister ins Visier. Vor Ort sorgte die Aussage für Kritik, berichtet spiegelonline.

Mit einem forschen Tweet zum Besuch des russischen Außenministers Sergej Lawrow in Südafrika hat sich das Auswärtige Amt (AA) Kritik aus der Region eingehandelt.

In dem Beitrag des englischsprachigen Accounts des Ministeriums hieß es, der russische Außenminister Lawrow sei nicht in Afrika, um Leoparden zu sehen, sondern um unverblümt zu behaupten, die Partner der Ukraine wollten »alles Russische zerstören«. Der Leopard wurde dabei mit einem Emoji dargestellt. Der Tweet wurde bereits am 24. Januar veröffentlicht.

Lesen Sie HIER weitere Details im Spiegel.