Lesetipp/BZ: Eklat – Jedes Land falsch: US-Außenministerium blamiert sich mit Afrika-Karte

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FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

FRANKFURT, 31.07./01.08.2026: Nollywood Filmfestival. Mehr dazu HIER.

MÜNSTER, 14.08.2026, 20h00: „Ein Funky-Makossa für die Freiheit“ – Lesung und Gespräch mit Max Lobe. Moderation und Übersetzung (Französisch/Deutsch): Joyce Noufélé. – Veranstaltung im Rahmen der PrideWeeks 2026. Ort: Black Box, Achtermannstr. 10-12, 48143 Münster. Mehr dazu HIER.

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.



KRONACH, 05.-17.9.26: „Weltkunst aus Tansania – Mehr als Tingatinga!“ Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort: Synagoge, Untere Str. 38.

MESCHEDE, 30.9.–25.10. 26: „Weltkunst aus Tansania – Mehr als Tingatinga!“ Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort: Oase der Abtei Königsmünster, Klosterberg 11.



MESCHEDE, bis 25.10. 26: „Weltkunst aus Tansania – Mehr als Tingatinga!“ Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort: Oase der Abtei Königsmünster, Klosterberg 11.