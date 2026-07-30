Lesetipp/BZ: Eklat – Jedes Land falsch: US-Außenministerium blamiert sich mit Afrika-Karte

Allgemein, Vermischtes

Nigeria in der Sahara, Mosambik am Horn von Afrika: Auf dieser US-Karte stimmte gar nichts. Gezeigt wurde sie auf einer großen Aids-Konferenz vor afrikanischen Regierungsvertretern.

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